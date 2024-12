Ostruzioni dell’orecchio

Per rimuovere il cerume, il medico può utilizzare

Una curette auricolare: uno strumento con un’asola all’estremità

Un dispositivo di aspirazione

Questi metodi possono essere più rapidi e sicuri rispetto all’uso di acqua (irrigazione) per rimuovere il cerume. Talvolta, si ricorre all’irrigazione, che può essere unita a un agente per ammorbidire il cerume. L’irrigazione non è mai usata in presenza di una perforazione (foro) in corso o pregressa del timpano, poiché l’acqua può entrare nell’orecchio medio (lo spazio che contiene aria dall’altra parte del timpano) e causare infezione. Allo stesso modo, l’irrigazione non viene usata in presenza di qualsiasi tipo di secrezione dall’orecchio, poiché la secrezione potrebbe derivare dalla perforazione del timpano. L’irrigazione non viene utilizzata nemmeno in persone con un’infezione auricolare, diabete mellito, qualsiasi disturbo che indebolisca il sistema immunitario, precedente radioterapia della testa e del collo, alcune anomalie del condotto uditivo e in caso di assunzione di farmaci anticoagulanti. Il modo più sicuro per rimuovere le secrezioni dell’orecchio consiste nell’utilizzo di un piccolo dispositivo di aspirazione e un microscopio.

Alcuni solventi (come docusato di sodio liquido, perossido di idrogeno, glicerina o olio minerale) aiutano ad ammorbidire il cerume prima che il medico tenti di rimuoverlo. Tuttavia, questi solventi non possono essere usati per lunghi periodi, poiché possono causare irritazione cutanea o reazioni allergiche nel condotto uditivo. Non è consigliabile rimuovere il cerume a casa con bastoncini cotonati, forcine per capelli, matite, coni per l’igiene dell’orecchio o qualsiasi altro strumento. Tali tentativi in genere non fanno altro che spingere ancora più a fondo il cerume nel condotto e possono danneggiare il timpano. Inserire una candela auricolare accesa nell’orecchio non è né efficace né sicuro per rimuovere il cerume. Questa operazione è fortemente sconsigliata.

Per alcune persone è necessaria una pulizia regolare da parte di un medico perché hanno un condotto uditivo stretto, cerume appiccicoso o denso o un disturbo cutaneo cronico nel condotto uditivo.