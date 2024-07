Carenza di vitamina D

Molti soggetti devono assumere integratori di vitamina D. Può essere difficile avere un’adeguata esposizione alla luce solare, in particolare perché la pelle deve anche essere protetta dai danni solari. Gli alimenti naturali raramente contengono una quantità di vitamina D sufficiente a compensare la mancanza di luce solare.

Gli integratori di vitamina D sono particolarmente importanti per i soggetti a rischio (come i soggetti anziani, costretti a casa o che vivono in strutture di lungodegenza). Per prevenire la carenza, gli anziani generalmente devono assumere ogni giorno 20 microgrammi [800 unità] di vitamina D sotto forma di integratori. Raramente sono necessarie dosi più elevate.

Negli Stati Uniti e in Canada, il latte liquido (ma non i formaggi o lo yogurt) in commercio è arricchito con vitamina D. In molti altri Paesi, il latte non è arricchito con vitamina D. Anche i cereali per la colazione possono essere arricchiti.

Nei neonati allattati al seno, è particolarmente importante iniziare ad assumere integratori di vitamina D fin dalla nascita, in quanto il latte materno contiene poca vitamina D. Gli integratori vengono somministrati fino al compimento dei 6 mesi di età, quando i bambini iniziano ad avere una dieta più variata. Per i neonati che assumono latte artificiale, i vari tipi di latte artificiale in commercio contengono una quantità sufficiente di vitamina D.