Effetti dell’invecchiamento sull’apparato digerente

Con l’età, diminuisce la capacità della mucosa gastrica di resistere alle lesioni, condizione che, a sua volta, può aumentare il rischio di ulcera peptica, soprattutto nei soggetti che fanno uso di aspirina e altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). Sempre con l’età, lo stomaco può non accogliere grandi quantità di cibo (a causa di una riduzione dell’elasticità) e la velocità con cui si svuota nell’intestino tenue si riduce. Tuttavia, in genere questi cambiamenti non causano sintomi evidenti. L’invecchiamento ha pochi effetti sulla secrezione di succhi gastrici come l’acido e la pepsina, ma diventano sempre più comuni patologie che possono ridurre la secrezione di acido, come la gastrite atrofica. Queste condizioni possono causare problemi successivi come carenza di vitamina B12 o sovracrescita batterica intestinale.