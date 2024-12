Esplorazione rettale

Talvolta, uroflussometria

A volte biopsia o risonanza magnetica per immagini (RMI)

Palpando la prostata durante un’esplorazione rettale, il medico riesce di solito a stabilire se è ingrandita. Il medico inserisce un dito coperto da un guanto e lubrificato nel retto. La prostata può essere palpata subito davanti al retto. Alla palpazione la prostata degli uomini affetti da iperplasia prostatica benigna (IPB) si percepisce ingrossata, simmetrica e liscia, ma non è dolente. La presenza di zone solide o dure può indicare un cancro della prostata.

Si dovrebbe esaminare un campione di urine (analisi delle urine) per accertare l’assenza di infezione o sanguinamento. Quando l’esplorazione rivela la presenza di una prostata ingrossata, o quando il soggetto presenta sintomi di blocco dell’urina, solitamente il medico esegue un esame per misurare il tasso ematico dell’antigene prostatico specifico (PSA). Il tasso del PSA può essere elevato in soggetti affetti da IPB e da cancro della prostata. Se il livello di PSA è elevato oppure se alla palpazione la prostata risulta indurita o presenta noduli, potrebbe essere necessario eseguire altri esami per determinare l’eventuale presenza di neoplasie.

Potrebbe essere chiesto ai soggetti affetti da sintomi di blocco dell’urina di urinare in un dispositivo che misura il volume e la velocità del flusso di urina (un esame chiamato uroflussometria). Subito dopo l’uroflussometria, i medici eseguono un esame ecografico della vescica, per determinare la completezza dello svuotamento della vescica. Entrambi questi esami aiutano a diagnosticare la presenza e la gravità del blocco dell’urina.

In caso di sospetto tumore della prostata, i medici possono utilizzare l’ecografia transrettale (transrectal ultrasonography, TRUS) come ausilio per identificare le aree che hanno maggiori probabilità di essere interessate dal tumore e utilizzarle come sito target per una biopsia. L’identificazione di queste aree non solo aumenta le probabilità di individuare il tumore, ma può anche ridurre il numero di campioni necessari. Poiché il prelievo di un maggior numero di campioni aumenta il rischio di infezione, ridurre il numero di campioni prelevati aiuta a minimizzare tale rischio.

Negli uomini che presentano livelli elevati o crescenti di PSA, per favorire la diagnosi e il trattamento dell’IPB si può ricorrere a una nuova tecnologia definita RMI multiparametrica.

Occasionalmente, si effettua una cistoscopia per escludere altre cause di blocco del flusso urinario, come una stenosi uretrale, o per agevolare la pianificazione del migliore approccio per l’intervento chirurgico.