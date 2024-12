Gli inibitori della colinesterasi donepezil, galantamina e rivastigmina aumentano il livello di acetilcolina nel cervello. (L’acetilcolina è un neurotrasmettitore che aiuta con la memoria, l’apprendimento e la concentrazione.) Tale livello può essere basso nei soggetti con malattia di Alzheimer. Questi farmaci possono migliorare temporaneamente la funzione mentale, inclusa la memoria, ma non rallentano la progressione della malattia. Solo alcune delle persone affette da malattia di Alzheimer ottengono benefici da tali farmaci. In questi pazienti, i farmaci possono effettivamente ripristinare la condizione presente 6-9 mesi prima. Sono molto efficaci nei pazienti con malattia di grado da lieve a moderato. Gli effetti collaterali più comuni comprendono nausea, vomito, perdita di peso e dolore o crampi addominali.

La memantina sembra aiutare ad alleviare i sintomi di entità da moderata a grave della malattia di Alzheimer. Può essere utilizzata con un inibitore della colinesterasi.

Aducanumab è un farmaco più recente che può essere utilizzato per trattare la malattia di Alzheimer. Viene iniettato per via sottocutanea una volta al mese. Aducanumab è un anticorpo monoclonale progettato per attaccare la beta-amiloide (una proteina anomala) che si accumula nel cervello dei soggetti con malattia di Alzheimer. Gli studi hanno dimostrato che aducanumab può ridurre il numero di placche di beta-amiloide nel cervello. Pertanto, alcuni esperti prevedono che aducanumab potrebbe in futuro dimostrare di rallentare la progressione della malattia di Alzheimer. Tuttavia, altri esperti hanno affermato che sono necessarie più evidenze per dimostrare che aducanumab riduce i sintomi e rallenta la progressione della malattia di Alzheimer.

Inoltre, aducanumab ha effetti collaterali. Può provocare gonfiore e sanguinamento cerebrale, rilevati mediante risonanza magnetica per immagini (RMI). Nella maggior parte dei soggetti, queste anomalie sono di portata ridotta e non causano sintomi, ma alcuni soggetti presentano gravi sintomi, come confusione, disorientamento, difficoltà di deambulazione, perdita di equilibrio, offuscamento della vista, cefalea, nausea e cadute.

I ricercatori continuano a studiare altri farmaci che possono prevenire o rallentare la progressione della malattia di Alzheimer. Sono state studiate terapie a base di estrogeni per le donne, farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, come ibuprofene o naprossene) e ginkgo biloba. Ma di nessuno è stata provata l’efficacia continuativa. Inoltre, gli estrogeni sembrano fare più male che bene.

La vitamina E è un antiossidante che teoricamente potrebbe contribuire a proteggere le cellule nervose dal danno e migliorarne il funzionamento. Non è chiaro se la vitamina E sia utile.

Prima che le persone assumano integratori alimentari, devono discuterne i rischi e benefici con il medico.