Panoramica sull’anemia

Molte patologie che causano anemia, come i tumori, compresi i tumori del sangue come la sindrome mielodisplastica e il mieloma multiplo, tendono ad essere più comuni nelle persone anziane. Per questo motivo molti anziani sviluppano anemia. L’anemia da malattia cronica (causata da infiammazione cronica, infezioni o da tumori) e l’anemia da carenza di ferro, causata da anomalie emorragiche, sono le cause più comuni di anemia negli anziani. L’anemia non è una conseguenza normale dell’invecchiamento, pertanto, una volta identificata, si deve sempre ricercare una causa.

I sintomi dell’anemia sono praticamente gli stessi a prescindere dall’età. Anche in caso di anemia lieve, è più probabile che i soggetti anziani sviluppino stato confusionale, depressione, agitazione o apatia rispetto ai giovani. Possono anche presentare instabilità dell’equilibrio e difficoltà nel camminare. Questi problemi possono interferire con la conduzione di una vita autonoma. Alcuni anziani con anemia lieve, tuttavia, sono completamente asintomatici, in particolare se l’anemia si sviluppa gradualmente, come spesso accade.

Nei pazienti anziani l’anemia dovuta a una carenza di vitamina B12 può essere confusa con la demenza, perché questo tipo di anemia può influire sulla funzione mentale.

L’anemia può ridurre l’aspettativa di vita degli anziani. È quindi particolarmente importante identificare la causa e correggerla.