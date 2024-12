L’intervento normalmente dura 30 minuti e il paziente può tornare a casa il giorno stesso. Di solito non sono necessari punti di sutura, in quanto l’incisione oculare ha piccole dimensioni e si chiude da sola.

I pazienti devono organizzarsi in anticipo in modo da avere l’aiuto necessario a casa per alcuni giorni dopo l’intervento chirurgico, poiché l’attività fisica può essere limitata (per esempio chinarsi e sollevare pesi può essere proibito). Per un breve periodo di tempo dopo l’intervento, possono verificarsi alterazioni della vista, tra cui vista offuscata e fastidio davanti a luci intense.

Per alcune settimane dopo l’intervento, si utilizzano colliri a base di corticosteroidi, farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e antibiotici per ridurre l’infiammazione, prevenire le infezioni e favorire la cicatrizzazione. Talvolta, al termine dell’intervento chirurgico vengono iniettati nell’occhio antibiotici, corticosteroidi e/o FANS, riducendo la necessità di ricorrere al collirio dopo l’intervento. Ai pazienti viene prescritto l’impiego di occhiali o di protezioni in plastica tali da indossare durante la notte per proteggere l’occhio da eventuali traumi fino alla completa guarigione, spesso per qualche settimana. Azioni come sfregare gli occhi, sollevare oggetti pesanti e piegarsi in avanti eccessivamente sono da evitare. Il paziente viene visitato dal medico il giorno dopo l’intervento e, in seguito, a distanza di circa una settimana e un mese più tardi. In un soggetto con cataratta bilaterale, molti medici aspettano parecchi mesi dopo la completa guarigione del primo occhio per asportare la cataratta dall’altro occhio.

Nelle prime settimane successive all’intervento, molti pazienti notano un miglioramento dell’acuità visiva. Quasi tutti hanno bisogno di occhiali per leggere e, ad alcuni pazienti sono prescritte delle lenti per migliorare anche la visione da lontano.

Le nuove lenti intraoculari con focalizzazione multipla (lenti multifocali) possono offrire una buona vista da vicino e da lontano senza l’uso di occhiali, anche se alcuni soggetti possono perdere il contrasto e vedere stelle e aloni durante la notte. Il medico, prima dell’intervento, calcola con formule matematiche il potere del cristallino artificiale da inserire. Pertanto, è possibile passare da occhiali molto spessi prima dell’intervento all’impiego di lenti molto più sottili subito dopo. Alcuni soggetti con le lenti multifocali di nuova generazione non hanno più bisogno degli occhiali o li usano solo in pochi casi, come per guidare di notte, leggere con luce soffusa o per la vista a distanze intermedie, come per vedere il monitor del computer. Altri tipi di lenti possono correggere l’astigmatismo oculare e ridurre anche la necessità di indossare occhiali dopo l’intervento.