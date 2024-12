Effetti dell’invecchiamento sul sistema endocrino

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Mayo Clinic College of Medicine

Il sistema endocrino è costituito da un gruppo di ghiandole e organi che regolano e controllano le diverse funzioni dell’organismo attraverso la produzione e la secrezione di ormoni. Gli ormoni sono sostanze chimiche che influenzano l’attività di un’altra parte del corpo. In pratica, agiscono come messaggeri che controllano e coordinano le attività in tutto l’organismo. (Vedere anche Ghiandole endocrine)

I livelli della maggior parte degli ormoni diminuiscono con l’invecchiamento, ma alcuni ormoni restano a livelli tipici di quelli degli adulti più giovani e alcuni addirittura aumentano. Anche quando i livelli degli ormoni non diminuiscono, la funzionalità endocrina di solito cala con l’età in quanto i recettori degli ormoni diventano meno sensibili.

Alcuni ormoni che diminuiscono con l’avanzare dell’età includono:

Estrogeni (nelle donne)

Testosterone (negli uomini)

Ormone della crescita

Melatonina

Nelle donne, i livelli di estrogeni diminuiscono con la menopausa. Negli uomini, di solito i livelli di testosterone si riducono gradualmente. Livelli ridotti dell’ormone della crescita possono condurre a una riduzione della massa e della potenza muscolare. Livelli ridotti di melatonina possono rivestire un ruolo importante nella perdita dei normali cicli sonno-veglia (ritmi circadiani) con l’invecchiamento.

Gli ormoni che di solito restano invariati o si riducono solo leggermente includono:

Cortisolo

Insulina

Ormoni tiroidei

Gli ormoni che possono aumentare includono:

Ormone follicolo stimolante

Ormone luteinizzante

Ormone paratiroideo

Alcuni cambiamenti ormonali correlati all’età possono influire sulla qualità della vita o causare sintomi fastidiosi (ad es. vampate di calore). La terapia con estrogeni e progesterone nelle donne in menopausa viene discussa in Menopausa. La terapia sostitutiva con testosterone negli uomini anziani viene discussa in Effetti dell’invecchiamento sul sistema riproduttivo maschile.