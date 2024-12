Tradizionalmente, la levodopa, somministrata assieme alla carbidopa, è il primo farmaco utilizzato per trattare la malattia di Parkinson. Questi farmaci assunti per via orale sono il pilastro del trattamento per la malattia di Parkinson.

Ma se viene assunta per lungo tempo, la levodopa può avere effetti collaterali e diventare meno efficace. Alcuni esperti hanno quindi suggerito che l’uso di altri farmaci per primi, ritardando la somministrazione della levodopa, possa essere utile. Tuttavia, le evidenze ora indicano che gli effetti collaterali e la diminuzione dell’efficacia dopo l’uso a lungo termine sono probabilmente dovuti al peggioramento della malattia di Parkinson e non sono necessariamente correlati a quando è stata iniziata la terapia con il farmaco. Ciononostante, dal momento che la levodopa può diventare meno efficace dopo diversi anni di utilizzo, il medico può prescrivere un altro farmaco per le persone di età inferiore ai 60 anni che devono assumere farmaci per trattare la malattia di Parkinson per molto tempo. Altri farmaci che possono essere utilizzati includono l’amantadina e gli agonisti della dopamina (farmaci che agiscono come la dopamina, stimolando gli stessi ricettori sulle cellule cerebrali). Questi farmaci sono usati perché nella malattia di Parkinson la produzione di dopamina diminuisce.

La levodopa riduce la rigidità muscolare, migliora il movimento e spesso riduce sostanzialmente il tremore. L’assunzione di levodopa produce notevoli miglioramenti nelle persone con malattia di Parkinson. Il farmaco consente a molti individui con malattia lieve di tornare a un livello di attività quasi normale e consente ad altri confinati a letto di camminare di nuovo.

La levodopa aiuta raramente le persone che hanno altri disturbi con sintomi simili alla malattia di Parkinson (parkinsonismo), come l’atrofia multisistemica e la paralisi sopranucleare progressiva.

La levodopa è un precursore della dopamina, ossia viene convertita in dopamina all’interno dell’organismo. La conversione avviene nei gangli basali, dove la levodopa aiuta a compensare la diminuzione di dopamina dovuta alla malattia di Parkinson. Tuttavia, una parte della levodopa viene convertita in dopamina nell’intestino e nel sangue prima che raggiunga il cervello. La presenza di dopamina nel sangue aumenta il rischio di effetti collaterali, come vomito, ipotensione ortostatica e vampate. La carbidopa viene somministrata con la levodopa per prevenire che quest’ultima venga convertita in dopamina prima che raggiunga i gangli della base. Di conseguenza, vi sono meno effetti collaterali e nel cervello è disponibile più dopamina

Il domperidone può essere utilizzato per trattare gli effetti collaterali della levodopa (e di altri farmaci antiparkinsoniani), quali nausea, vomito e ipotensione ortostatica. Il domperidone, come la carbidopa, riduce la quantità di levodopa che viene convertita in dopamina nell’intestino e nel sistema cardiovascolare (cuore e vasi sanguigni), dove la levodopa aumenta il rischio di effetti collaterali. Il domperidone non è facilmente reperibile negli Stati Uniti.

Per determinare la dose ottimale di levodopa per un dato paziente, il medico deve bilanciare il controllo della malattia con lo sviluppo di effetti collaterali, che possono limitare la quantità di levodopa tollerata. Gli effetti collaterali includono

Nausea

Vomito

Stordimento

Movimenti involontari (della bocca, del viso e degli arti) chiamati discinesia

Incubi

Allucinazioni e paranoia (sintomi psicotici)

Cambiamenti della pressione arteriosa

Stato confusionale

Comportamento ossessivo o compulsivo o difficoltà a controllare le pulsioni, con conseguenze quali, per esempio, il gioco d’azzardo o spese incontrollabili

Occasionalmente, la levodopa è necessaria per mantenere il movimento anche se causa allucinazioni, paranoia o stato confusionale. In tali casi, si utilizzano certi farmaci antipsicotici (come quetiapina, clozapina o primavanserina) per alleviare tali effetti collaterali.

Dopo aver assunto levodopa per 5 o più anni, oltre la metà delle persone inizia ad alternare rapidamente tra una buona risposta al farmaco ed assenza di risposta, fenomeno definito effetto on-off. In pochi secondi, possono passare da una mobilità accettabile a una disabilità grave e all’immobilità. I periodi di mobilità dopo ogni dose diventano più brevi e i sintomi possono manifestarsi prima della dose successiva programmata, gli effetti off. Inoltre, i sintomi possono essere accompagnati da movimenti involontari dovuti all’uso di levodopa, incluso contorcimento o iperattività. Per controllare gli effetti off per un po’ può essere usato uno dei metodi seguenti:

Assunzione di dosi inferiori più spesso

Passaggio a una forma di levodopa che viene rilasciata più gradualmente nel sangue (una formulazione a rilascio controllato).

Aggiunta di un agonista della dopamina o di amantadina

Tuttavia, dopo 15-20 anni questi effetti diventano difficili da eliminare. A questo punto viene presa in considerazione la chirurgia.

Può essere somministrata una formulazione di levodopa/carbodopa (disponibile in Europa) usando una pompa collegata a una sonda per alimentazione inserita nell’intestino tenue. La pompa eroga la levodopa continuamente, mantenendo quindi il livello di farmaco relativamente costante e riducendo la probabilità di effetti collaterali. Questa formulazione è in fase di studio come trattamento per le persone con sintomi gravi che non è possibile alleviare con farmaci e che non possono essere trattate con un intervento al cervello. Questa formulazione sembra ridurre notevolmente i tempi off e aumentare la qualità della vita.