Il medico inizia ponendo al paziente domande sui sintomi e sull’anamnesi. Sintomi come occhi secchi o irritati, pelle secca, eruzioni cutanee e/o dolori articolari possono indicare l’insorgenza della sindrome di Sjögren. Il medico chiede anche se in passato la persona si è sottoposta a terapia con radiazioni o se vi si sottopone attualmente, se ha subito traumi alla testa o al collo e se è stata diagnosticata o presenta fattori di rischio per l’infezione da HIV. Il medico deve inoltre essere informato di tutti i farmaci assunti o sostanze utilizzate per valutare se uno di questi possa essere responsabile della bocca secca.

Esegue quindi un esame obiettivo. L’esame obiettivo si concentra sulla bocca per valutarne il grado di secchezza. Se il grado di secchezza non è evidente, il medico può poggiare un abbassalingua contro la parete interna della guancia per 10 secondi. Se l’abbassalingua cade immediatamente dopo averlo rilasciato, il flusso salivare è considerato normale. Se l’abbassalingua viene rimosso con difficoltà, il flusso salivare non è normale. Un segno del rossetto sui denti anteriori può essere un utile indizio di bocca secca.

Il medico esamina la bocca anche per rilevare l’eventuale presenza di lesioni causate dal fungo Candida albicans e controllare lo stato dei denti (per esempio la presenza di carie in posti insoliti). Un’insolita formazione di carie grave e rapida può essere un segno di uso di sostanze per uso ricreativo e stupefacenti illecite, in particolare metanfetamine.

In base ai risultati dell’anamnesi e dell’esame obiettivo, il medico sarà in grado di suggerire la causa della bocca secca (vedere la tabella Alcune cause di bocca secca) e gli eventuali esami da effettuare. Se il disturbo è insorto poco dopo l’assunzione di un nuovo farmaco, viene suggerito spesso di sospenderne l’uso per vedere se i sintomi scompaiono.