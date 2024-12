Misurazione dell’urina che rimane nella vescica dopo la minzione

Se un soggetto non è in grado di far fuoriuscire urina, la diagnosi è chiara.

In altri casi, il medico cerca di capire quanta urina rimane nella vescica del soggetto dopo avere urinato il più possibile. Immediatamente dopo la minzione, il medico inserisce un catetere vescicale per misurare la quantità di urina in uscita o esegue un’ecografia della vescica per identificare la quantità di urina presente. La quantità di urina rimanente dopo la minzione si chiama volume residuo post-minzionale. Se questo volume supera circa mezza tazza (leggermente di più nel caso degli anziani), viene diagnosticata la ritenzione urinaria.

Il medico esegue un esame obiettivo, incluso l’esame rettale. L’esame rettale eseguito negli uomini può rilevare l’ingrossamento della prostata. Se eseguito negli uomini e nelle donne, l’esame rettale contribuisce a identificare la compressione fecale. Il medico potrebbe prelevare un campione di urina da sottoporre a esami per rilevare eventuali infezioni. Potrebbero essere necessari esami del sangue e di diagnostica per immagini per stabilire la causa della ritenzione urinaria.