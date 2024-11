Le otturazioni vengono effettuate con diversi materiali e possono essere inserite all’interno del dente o intorno ad esso.

L’amalgama d’argento (una combinazione di argento, mercurio, rame, stagno e, talvolta, zinco, palladio o indio) è la più utilizzata per l’otturazione dei denti posteriori, dove la resistenza è importante e il colore argento è relativamente invisibile. L’amalgama d’argento è relativamente economica e dura in media 14 anni. Tuttavia, l’amalgama può durare per più di 40 anni se viene accuratamente inserita usando una diga in gomma e se la persona ha a una buona igiene orale.

L’uso di amalgama sta diminuendo, perché i pazienti temono i rischi per la salute e l’ambiente associati al suo uso e perché trovano le resine composite più gradevoli esteticamente. Tuttavia, la minima quantità di mercurio che si libera dall’amalgama d’argento è troppo ridotta per essere dannosa per la salute. I dentisti non raccomandano di sostituire l’amalgama, dal momento che la procedura è costosa, danneggia la struttura del dente, di fatto aumenta l’esposizione della persona al mercurio e richiede l’uso di separatori di amalgama per evitare il rilascio del contenuto di mercurio nell’ambiente. Complessivamente, le otturazioni con amalgama durano più a lungo e sono più resistenti a ulteriori carie rispetto alle resine composite. Ciononostante, i timori sui pericoli ambientali hanno causato una tendenza all’uso di materiali dentali diversi dall’amalgama.

Le otturazioni in oro (inlay e onlay) sono eccellenti, ma sono più costose. Inoltre, richiedono almeno due sedute dal dentista per l’applicazione permanente.

Le resine composite sono utilizzate per i denti frontali, dove l’amalgama d’argento è antiestetico. Sempre più spesso, tali otturazioni vengono utilizzate anche per i denti posteriori. Sebbene abbiano il vantaggio di essere del colore dei denti e permettano al dentista di preservare una maggiore quantità della struttura del dente rispetto alle otturazioni di amalgama, le resine composite sono più costose rispetto all’amalgama d’argento e possibilmente presentano una maggiore probabilità di sviluppo di carie attorno ai margini. Questo perché la resina composita si ritira quando si indurisce. Inoltre, le resine composite potrebbero non durare tanto quanto l’amalgama d’argento, in particolare nei denti posteriori, su cui grava l’intera forza della masticazione. I miglioramenti nelle resine composite hanno limitato in parte la retrazione osservata con alcune versioni meno recenti del materiale.

Le otturazioni in vetro-ionomero, dello stesso colore dei denti, sono formulate per rilasciare fluoro una volta applicate, un vantaggio per le persone particolarmente predisposte alla carie. Il composito vetro-ionomerico viene utilizzato anche per ricostruire le zone con abrasioni da eccessivo uso dello spazzolino. Sono disponibili anche materiali vetro-ionomerici modificati con resine, che offrono migliori risultati estetici rispetto ai vetro-ionomeri convenzionali.