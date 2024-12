Artrite reumatoide (AR)

Insieme ai farmaci per ridurre l’infiammazione articolare, un piano terapeutico per l’artrite reumatoide dovrebbe includere terapie non farmacologiche, come attività fisica, fisioterapia (che include massaggi, trazioni e termoterapia profonda) e terapia occupazionale (che include strumenti di autoaiuto o dispositivi di assistenza).

Si possono utilizzare stecche per immobilizzare e tenere a riposo anche più di un’articolazione, ma sono necessari alcuni movimenti articolari sistematici per impedire l’indebolimento dei muscoli vicini e il “congelamento” delle articolazioni in una posizione fissa.

Le articolazioni infiammate devono essere sottoposte a moderati movimenti di stretching, in modo da non “congelarsi” in una posizione. La terapia con il calore può essere molto utile perché migliora la funzione muscolare riducendo la rigidità e lo spasmo. Quando l’infiammazione si attenua, possono essere utili esercizi regolari e attivi, anche se la persona non deve svolgere attività fisica fino al punto di affaticarsi troppo. Per molti soggetti risulta più facile l’esercizio in acqua calda.

Il trattamento delle articolazioni rigide consiste in esercizi intensivi e talvolta nell’uso di stecche, per estendere gradualmente l’articolazione. Il ghiaccio può essere utilizzato per ridurre il dolore causato da un peggioramento temporaneo di un’articolazione.

Le persone con artrite reumatoide invalidante possono utilizzare diversi ausili per svolgere le attività quotidiane. Ad esempio, calzature ortopediche o scarpe da ginnastica appositamente modificate possono rendere la deambulazione meno dolorosa e dispositivi di assistenza come dispositivi di presa, ad esempio ad artiglio, possono ridurre la necessità di forzare la chiusura della mano.