Le radiografie possono essere eseguite dopo la somministrazione di un mezzo di contrasto radiopaco (a volte erroneamente denominato colorante) in genere somministrato per via endovenosa, per via orale, o tramite iniezione nel retto con un tubicino. Il mezzo di contrasto radiopaco rende il tessuto o la struttura da osservare più radiopaco (più bianco) dei tessuti circostanti, in modo da visualizzarlo meglio sulla radiografia.

Nell’angiografia convenzionale, le radiografie sono acquisite dopo l’iniezione di un mezzo di contrasto radiopaco nei vasi sanguigni.

Prima di eseguire le radiografie dell’apparato gastrointestinale, i soggetti possono essere invitati a ingerire bario o gastrografin (mezzi di contrasto radiopachi) sciolto in un liquido o in un alimento. Alla radiografia i contorni dell’esofago, dello stomaco e dell’intestino tenue appaiono delineati dal bario o dal gastrografin. Oppure, un esaminatore può iniettare bario attraverso un tubo inserito nell’ano (clisma opaco), e quindi pompare con cautela aria nella parte inferiore dell’intestino (colon) per espanderlo. Il bario facilita l’individuazione di ulcere, tumori, ostruzioni, polipi e diverticoliti. Un clisma opaco può causare dolore accompagnato da crampi da lievi a moderati e uno stimolo a defecare.

Nella diagnostica per immagini dell’esofago, lo stomaco e il tratto intestinale superiore, l’endoscopia ha ampiamente sostituito la radiografia con bario o gastrografin.