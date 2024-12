A volte colliri contenenti corticosteroidi oppure farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) per via orale

Spesso non è necessario trattare l’episclerite. I colliri vasocostrittori, come la tetrizolina, possono ridurre temporaneamente l’arrossamento, tuttavia, devono essere utilizzati solo in occasioni particolari, perché l'uso regolare accresce l’arrossamento (effetto rimbalzo).

Per trattare un episodio, si utilizzano colliri contenenti corticosteroidi o un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) somministrato per via orale per risolvere i sintomi più velocemente.