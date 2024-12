Radiografie

Esami del sangue

Talvolta risonanza magnetica per immagini (RMI)

Criteri prestabiliti

La diagnosi di spondilite anchilosante si basa sulla modalità dei sintomi, su un’anamnesi familiare del disturbo e su una radiografia della colonna vertebrale, del bacino e delle articolazioni colpite. La radiografia mostra in genere, ma non sempre, una degradazione (erosione) dell’articolazione che si trova fra la colonna vertebrale e l’osso dell’anca (articolazione sacro-iliaca) e la formazione di ponti ossei fra le vertebre, che irrigidiscono la colonna vertebrale (sacroileite). In alcuni casi, la sacroileite non è visibile sulla radiografia ma può essere rilevata con una RM del bacino o della colonna.

Vengono effettuati esami del sangue per determinare la velocità di eritrosedimentazione (VES), un esame che misura la velocità alla quale i globuli rossi si depositano sul fondo di una provetta di sangue e che determina anche il livello della proteina C-reattiva e talvolta la presenza del gene HLA-B27. Una VES e una proteina C-reattiva elevate indicano la presenza di infiammazione, ma potrebbero non indicare la gravità della patologia. Un soggetto può presentare il gene HLA-B27 ma non essere affetto da spondilite. La presenza del gene HLA-B27 aumenta la probabilità di spondilite anchilosante, ma non conferma la diagnosi.

Esame di laboratorio Velocità di eritrosedimentazione (VES)

Articolazione sacro-iliaca Immagine

I medici possono basare la diagnosi anche su una serie di criteri prestabiliti, tuttavia esistono varie serie diverse di criteri e alcune di esse stanno cambiando. Ad esempio, i seguenti criteri a volte vengono applicati ai soggetti che hanno mal di schiena da oltre 3 mesi e la cui età è inferiore a 45 anni all’esordio dei sintomi.

I criteri descritti qui possono essere suddivisi in: criteri di diagnostica per immagini (radiografie o RMI) e criteri clinici (esame obiettivo ed esami del sangue). I soggetti che soddisfano almeno uno dei tipi di criteri possono avere la spondilite anchilosante.

Per soddisfare i criteri di diagnostica per immagini, è necessaria la presenza di sacroileite confermata da radiografia o RMI e almeno una delle caratteristiche della lista seguente. Per soddisfare i criteri clinici, è necessaria la presenza del gene HLA-B27 e almeno due delle caratteristiche della lista seguente:

Dattilite (gonfiore di un intero dito della mano o del piede)

Infiammazione dolorosa del tallone

Anamnesi familiare di spondiloartrite

Anamnesi di lombalgia infiammatoria

Artrite

Psoriasi

Malattia infiammatoria intestinale

Infiammazione oculare (uveite)

Elevato livello di proteina C-reattiva

Sollievo di dolore e infiammazione con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)

La lombalgia dovuta a infiammazione solitamente inizia gradatamente nei soggetti di età pari o inferiore ai 40 anni. I soggetti soffrono di rigidità la mattina, che viene alleviata dal movimento.