Terapia occupazionale (Occupational Therapy, OT)

I terapisti occupazionali raccomandano l’uso di apparecchi che agevolino il soggetto nella conduzione di una vita più indipendente (dispositivi di assistenza), fornendo istruzioni per l’uso e, in alcuni casi, realizzando e applicando certi dispositivi. I dispositivi comprendono:

Le ortesi, dette anche dispositivi ortesici, sono dispositivi che sostengono le articolazioni, i legamenti, i tendini, i muscoli e le ossa lesi. La maggior parte dei modelli è realizzata in base alle esigenze e all’anatomia del soggetto. Le ortesi trovano comune impiego nelle calzature, dove spostano il peso del soggetto in diverse parti del piede per compensare la perdita di funzionalità, prevenire lo sviluppo di un disturbo, contribuire a sostenere il peso o attenuare il dolore, nonché per offrire sostegno. Il terapista può anche realizzare e applicare l’ortesi. Le ortesi sono spesso molto costose e non sono coperte dall’assicurazione sanitaria.

Le stecche possono essere usate per prevenire il blocco delle articolazioni in posizione flessa. Quando il soggetto non muove un arto normalmente (ad esempio, quando è affetto da artrite o è paralizzato a seguito di ictus), l’arto tende a flettersi lievemente e a bloccarsi in quella posizione. Le stecche che tengono l’arto in posizione dritta possono contribuire alla prevenzione del blocco articolare.

I dispositivi di sostegno alla deambulazione comprendono deambulatori, stampelle e bastoni. Aiutano il soggetto a sostenere il peso, mantenersi in equilibrio o entrambe le cose. Ogni dispositivo ha i suoi pro e i suoi contro e ciascuno è disponibile in vari modelli. Il terapista occupazionale può aiutare il soggetto a scegliere il dispositivo più adeguato.

La sedia a rotelle mette il soggetto nella condizione di compiere spostamenti, se non è in grado di camminare. Alcuni modelli automatici sono molto stabili. Questo tipo di dispositivi aiuta il paziente a percorrere superfici sconnesse e a salire e scendere dai marciapiedi. Altri modelli sono ideati per essere spinti da un assistente. Questi modelli sono meno stabili e più lenti.

Gli scooter per disabili sono scooter a batteria, con ruote, dotati di volante o manubrio. Sono dotati di un limitatore di velocità e si muovono avanti e indietro. Gli scooter si spostano su superfici piane, solide, all’interno e all’esterno di edifici, ma non possono essere usati su scale o marciapiedi. Sono utili per i soggetti che riescono a stare in piedi e a camminare solo per brevi distanze, ad esempio, per salire e scendere dallo scooter.

Le protesi sono parti del corpo artificiali, in genere arti (vedere Amputazione di un arto). Ad esempio, se il braccio è stato amputato, il terapista potrà raccomandare l’applicazione di un braccio artificiale dotato di pinza con funzione di presa. La maggior parte dei terapisti occupazionali riesce a insegnare a un soggetto con arto amputato a usare l’arto artificiale o altri dispositivi per aiutarlo nello svolgimento delle attività quotidiane.