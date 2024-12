Farmaci antinfiammatori non steroidei

Talvolta sulfasalazina, metotressato o un inibitore del fattore di necrosi tumorale (TNF)

Talvolta iniezioni di corticosteroidi

Fisioterapia

Se l’artrite reattiva è causata da un’infezione ai genitali o alle vie urinarie, si somministrano antibiotici, ma il trattamento non è sempre efficace per alleviare l’artrite e la durata ottimale non è nota.

L’infiammazione articolare, in genere, viene trattata con un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS). Possono essere utilizzati sulfasalazina o farmaci che sopprimono il sistema immunitario (come il metotressato), come nell’artrite reumatoide. I soggetti con sintomi non alleviati dai FANS e dai DMARD (farmaci antireumatici modificanti la malattia) sintetici tradizionali (in particolare sulfasalazina e metotressato), possono ricevere un inibitore del TNF.

È anche possibile iniettare corticosteroidi anche in un’articolazione fortemente infiammata o nei tendini infiammati per alleviare i sintomi.

La fisioterapia è utile per mantenere la mobilità dell’articolazione durante la fase di guarigione.

La congiuntivite e le ulcere cutanee in genere non richiedono trattamento a parte il sollievo dai sintomi, benché una grave infiammazione dell’occhio (uveite) possa richiedere l’uso di corticosteroidi e di colliri dilatatori.

I medici possono sottoporre i soggetti con artrite reattiva a screening per il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e altre infezioni a trasmissione sessuale e possono raccomandare il trattamento dei partner sessuali.