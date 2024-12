Trattamento del dolore e dell’infiammazione

Se i muscoli presentano una carenza del corretto impulso nervoso (per trauma dei nervi periferici, patologia del midollo spinale o ictus), si atrofizzano rapidamente e diventano rigidi e contratti (spastici). La stimolazione elettrica con elettrodi applicati sulla cute provoca la contrazione dei muscoli, offrendo una forma di esercizio che aiuta a prevenire atrofia e spasticità.

Una forma di stimolazione elettrica, detta stimolazione elettrica nervosa transcutanea (TENS), si basa sull’uso di bassa tensione che non provoca contrazione muscolare. La TENS può essere utile per il trattamento di dolore dorsale cronico, artrite reumatoide, distorsione della caviglia, herpes zoster o area dolente localizzata. Prevede l’uso di un dispositivo portatile, a batteria, che produce la corrente, applicata attraverso gli elettrodi sulla cute. Il dispositivo provoca una sensazione di formicolio ma non dolorosa.

L’elettrostimolazione nervosa transcutanea può essere applicata diverse volte al giorno per un periodo compreso tra 20 minuti e varie ore, in base alla gravità del dolore. Spesso, è possibile insegnare ai pazienti a utilizzare questo apparecchio in casa, se necessario. La maggioranza dei pazienti tollera bene la terapia, ma non tutti ottengono un’attenuazione del dolore. La TENS può causare un’anomalia dei ritmi cardiaci (aritmie). Pertanto, i soggetti con gravi cardiopatie o un pacemaker artificiale non devono essere trattati con questa terapia. La TENS non deve essere applicata sugli occhi o nell’area circostante.