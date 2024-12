Nell’artrite psoriasica, l’infiammazione colpisce spesso le articolazioni più vicine alla punta delle dita di mani e piedi, tuttavia spesso ne interessate anche altre articolazioni, fra cui le anche, le ginocchia e la colonna vertebrale. Spesso sono più colpite le articolazioni delle estremità superiori. Può essere presente anche dolore alla schiena.

Le articolazioni possono divenire gonfie e deformi, in caso di infiammazione cronica. L’artrite psoriasica colpisce le articolazioni in modo asimmetrico (un lato del corpo più dell’altro) rispetto all’artrite reumatoide e coinvolge meno articolazioni. I tendini o i legamenti possono infiammarsi in corrispondenza dei siti in cui si attaccano all’osso attorno alle articolazioni (cosiddetta entesite). Alcuni soggetti che soffrono di artrite psoriasica presentano anche fibromialgia che causa dolore muscolare, rigidità articolare e stanchezza.

Le eruzioni di psoriasi possono apparire prima o dopo che si sia sviluppata l’artrite. A volte l’eruzione non si nota perché è nascosta nel cuoio capelluto, nell’ombelico o nelle pieghe della cute, come quelle fra le cosce e le natiche. I sintomi cutanei e articolari talvolta compaiono e scompaiono contemporaneamente, altre volte no. Talvolta i sintomi cutanei sono più gravi rispetto a quelli articolari, talvolta sono più gravi i sintomi articolari.