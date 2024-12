L’AR è una malattia autoimmune. Il sistema immunitario fa parte del sistema di difesa dell’organismo che aiuta a proteggere da malattie e infezioni. Nelle malattie autoimmuni, il sistema immunitario attacca una parte dell’organismo per errore: nell’AR, il sistema immunitario attacca le articolazioni e talvolta altre parti del corpo. I medici non conoscono esattamente le cause per cui il sistema immunitario attacca le articolazioni.