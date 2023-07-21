Kinanah Yaseen, MD
Specializzazioni e competenze
- General rheumatology and vasculitis
Affiliazioni
- Associate Staff
- Cleveland Clinic
Formazione
- University of Tishreen School of Medicine, Latakia, Syria Post-Graduate Training Fairview Hospital, Cleveland, OH. Resident 2015-2017 Fairview Hospital, Cleveland, OH Chief Resident 2017-2018 Cleveland Clinic, Cleveland, OH Fellow 2018-2020 Cleveland Clinic, Cleveland, OH Vasculitis Fellow 2020-2021
Certificazioni
- American Board of Internal Medicine-Adult Rheumatology Certificate American Board of Internal Medicine Certificate
Capitoli e commenti del Manuale