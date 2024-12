Visita medica

Talvolta esami di conduzione nervosa

A volte esami di diagnostica per immagini

La diagnosi di sindrome del tunnel carpale si basa in buona parte sull’esame obiettivo della mano e del polso colpiti. Il medico può eseguire studi della conduzione nervosa o esami di diagnostica per immagini avanzati, come la risonanza magnetica per immagini (RMI) o l’ecografia, per accertarsi che il problema sia la sindrome del tunnel carpale, in particolare se viene preso in considerazione l’intervento chirurgico.