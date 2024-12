Corticosteroidi

Farmaci per dilatare le pupille

Talvolta altri farmaci o trattamenti

Il trattamento dell’uveite deve iniziare tempestivamente, in modo da prevenire un danno permanente, e consiste quasi sempre nell’uso di corticosteroidi, di solito somministrati con collirio. I corticosteroidi possono anche essere assunti per via orale o con iniezione oculare o nell’area circostante. Sono ora disponibili impianti a base di corticosteroidi per trattare l’infiammazione attiva dell’occhio e il gonfiore della macula (la parte più critica della retina) causati dall’uveite. Essi, tuttavia, possono accelerare la formazione di cataratte e aumentare il rischio di glaucoma.

Sono usati anche farmaci per dilatare le pupille, come gocce di omatropina o ciclopentolato, che possono aiutare ad alleviare i sintomi.

Altri farmaci possono essere usati per trattare cause specifiche di uveite. Per esempio, se la causa è un’infezione, possono essere somministrati farmaci per eliminare l’organismo infettivo.

Occasionalmente sono necessari altri trattamenti, come la chirurgia, il laser o l’assunzione per via orale o mediante iniezione endovenosa o nella pelle di farmaci che sopprimono il sistema immunitario (immunosoppressori).