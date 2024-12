L’artrite idiopatica giovanile (AIG) causa sintomi a carico delle articolazioni e talvolta degli occhi, della pelle o di entrambi.

I sintomi articolari sono presenti in qualunque forma di AIG. Le articolazioni possono essere indolenzite al risveglio. Esse, inoltre, sono spesso calde e gonfie. Può, quindi, comparire dolore che, tuttavia, può essere più lieve di quanto ci si aspetterebbe in relazione all’entità dell’edema. Il dolore può peggiorare durante il movimento. I bambini possono mostrarsi riluttanti a camminare oppure possono zoppicare. Il dolore alle articolazioni persiste per anni se non trattato. Tuttavia, alcuni pazienti non provano dolore.

L’entesite può causare indolenzimento del bacino, dell’anca, della colonna vertebrale, della rotula, della cresta tibiale, del tendine di Achille e della pianta del piede.

L’infiammazione oculare può essere presente in qualsiasi tipo di AIG, ma è più comune nell’AIG oligoarticolare ed è rara nell’AIG poliarticolare e sistemica. L’infiammazione tipicamente interessa l’iride (iridociclite). L’iridociclite associata ad AIG in genere non causa sintomi (non c’è dolore né arrossamento) ma talvolta causa visione offuscata e pupille irregolari. Tuttavia, se non trattata, l’iridocistite può causare la formazione di cicatrici, cataratte, glaucoma e la perdita permanente della vista. Raramente, i bambini con artrite associata a entesite presentano arrossamento e dolore oculare e sensibilità alla luce.

Le anomalie cutanee si presentano nell’AIG psoriasica e sistemica. I bambini con AIG psoriasica possono presentare macchie simil-psoriasiche ruvide sulla pelle, edema alle dita delle mani e dei piedi e unghie butterate. I bambini con AIG sistemica a volte sviluppano un’eruzione cutanea temporanea con macchie piatte color salmone o rosa, chiare al centro, soprattutto nel tronco e nella parte superiore di gambe e braccia. L’eruzione compare per qualche ora (spesso di notte con febbre) e non sempre sullo stesso punto.

L’AIG sistemica causa febbre e infiammazione in sedi diverse dalle articolazioni. I bambini con AIG sistemica in genere sviluppano febbre alta ed eruzione cutanea che spesso compare prima del dolore e dell’edema articolare. La febbre è intermittente, in genere per almeno due settimane. La temperatura è, di solito, più alta il pomeriggio o la sera (spesso pari o superiore a 39 °C), poi torna rapidamente ai valori normali. Un bambino con febbre può sentirsi stanco e irritabile. Si può manifestare ingrossamento del fegato, della milza e dei linfonodi. Talvolta, si sviluppa infiammazione nelle membrane che circondano il cuore (pericardite) o nelle membrane che ricoprono i polmoni (pleurite) o all’interno dei polmoni con conseguente dolore toracico. Questa infiammazione può causare accumulo di liquidi intorno al cuore, ai polmoni o ad altri organi.