Panoramica sulle infezioni micotiche

Coltura ed esame di un campione

Esami del sangue

Se il medico sospetta un’infezione micotica primitiva, si informa in merito ai fattori che possono facilitare la diagnosi, come:

La destinazione di eventuali viaggi e il luogo di residenza del soggetto per determinare la possibilità di esposizione a certi miceti, anche in anni precedenti

L’eventuale assunzione di qualsiasi farmaco che possa sopprimere il sistema immunitario

L’eventuale presenza di un disturbo che indebolisce il sistema immunitario

Quindi il medico preleva un campione per la coltura in laboratorio e l’esame al microscopio. Il campione può consistere in espettorato o sangue, ma in alcuni casi è necessario prelevare un campione dai polmoni. Per il prelievo del campione dai polmoni, i medici inseriscono nelle vie respiratorie una sonda a fibre ottiche flessibile (broncoscopio) attraverso la bocca. Attraverso la sonda viene spruzzato del liquido che successivamente viene aspirato, portando con sé cellule e qualsiasi micete (o altro microrganismo) presente. A volte, per ottenere un campione si deve ricorrere a una biopsia o un intervento chirurgico.

Se la diagnosi non è chiara, si possono eseguire analisi del sangue per verificare la presenza di anticorpi (che vengono prodotti dal sistema immunitario in risposta a sostanze estranee, compresi i miceti), di antigeni (molecole di agenti estranei in grado di attivare una risposta immunitaria nel corpo) o di altre evidenze di miceti.

I test che rilevano il materiale genetico nei microrganismi vengono eseguiti anche per alcune infezioni micotiche.