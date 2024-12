Compressione del midollo spinale

Normalmente, intervento chirurgico

Talvolta, corticosteroidi somministrati per endovena

Per i tumori, di norma radioterapia (accompagnata o meno da intervento chirurgico)

Per gli ascessi o gli ematomi, a volte drenaggio

Se la perdita di funzionalità è parziale o molto recente (solitamente quando la compressione si manifesta improvvisamente), la compressione deve essere alleviata immediatamente. Quando viene rilevata e trattata rapidamente, prima che il percorso nervoso venga distrutto, il trattamento può prevenire un danno permanente al midollo spinale e la funzionalità viene solitamente recuperata. In genere per alleviare la compressione occorre un intervento chirurgico. La chirurgia può essere necessaria anche per inserire aste, viti e/o chiodi per stabilizzare la colonna vertebrale.

Altri trattamenti variano in rapporto alla causa.

Per alcuni disturbi (come i tumori), alte dosi di corticosteroidi, come desametasone o metilprednisolone, vengono somministrati per via endovenosa il prima possibile. I corticosteroidi possono ridurre il gonfiore all’interno e intorno al midollo spinale, che può contribuire alla compressione. Immediatamente dopo la somministrazione di corticosteroidi, i tumori vengono rimossi chirurgicamente e/o trattati con radioterapia.

L’intervento chirurgico viene eseguito nei seguenti casi:

I sintomi peggiorano nonostante il trattamento.

È necessaria una biopsia.

La colonna è instabile.

Sono presenti tumori oppure dei tumori ricompaiono dopo la radioterapia.

I medici sospettano che la causa sia un ascesso o un ematoma.

Se la causa è un tumore maligno, il trattamento prevede solitamente la somministrazione di un corticosteroide (come il dexametasone) e un intervento chirurgico e/o la radioterapia. I corticosteroidi contribuiscono ad alleviare il gonfiore e la pressione sul midollo spinale.

Se è un ascesso a causare i sintomi di disfunzione del midollo spinale (come paralisi e perdita di controllo dell’intestino o della vescica), un neurochirurgo lo drena chirurgicamente quanto prima. Vengono anche somministrati antibiotici. Se i sintomi di una disfunzione del midollo spinale non si sono sviluppati, può bastare estrarre il pus con un ago, somministrare antibiotici o entrambi.

Se la causa è un ematoma, il sangue accumulato viene subito drenato chirurgicamente. Ai soggetti con un disturbo emorragico o che assumono alcuni anticoagulanti vengono somministrati farmaci che aiutano ad annullare l’effetto dell’anticoagulante. Si somministrano anche trasfusioni di plasma per eliminare o ridurre la tendenza al sanguinamento.