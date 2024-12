Cause dell’artropatia neuropatica

Quando vengono danneggiati alcuni nervi, i soggetti possono diventare insensibili al dolore. Diverse patologie, come il diabete mellito, malattie del midollo spinale (come lesioni e cavità piene di liquido nella colonna vertebrale [siringomielia]) e la sifilide possono danneggiare questi nervi. Le cause più comuni sono rappresentate da:

I soggetti che soffrono di danno nervoso potrebbero ledere un’articolazione più volte senza rendersene conto. Le lesioni possono verificarsi per anni, accumulando il danno articolare, prima che l’articolazione inizi ad avere problemi di funzionamento. Tuttavia, quando iniziano i problemi di funzionamento, le articolazioni possono distruggersi in modo permanente in pochi mesi.