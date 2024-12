Parodontite Immagine CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

I sintomi iniziali della parodontite sono dolore, gonfiore, sanguinamento, arrossamento delle gengive e alito cattivo (alitosi). Man mano che l’osso si riduce, i denti diventano mobili e cambiano posizione, e la masticazione diventa dolorosa. I denti frontali si inclinano di frequente verso l’esterno. In genere, la parodontite non causa dolore a meno che un’infezione non determini una raccolta di pus (ascesso) in una tasca, i denti non diventino abbastanza mobili da muoversi durante la masticazione o la persona non presenti un’infezione da HIV.