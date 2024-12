Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS)

Le donne che non desiderano una gravidanza di solito ricevono una pillola anticoncezionale che contiene estrogeni e un progestinico (un contraccettivo orale combinato) o solo un progestinico (una forma sintetica dell’ormone femminile progesterone), come quello rilasciato da un dispositivo intrauterino (IUD) oppure medrossiprogesterone. Entrambi i tipi di trattamento possono:

Ridurre il rischio di tumore dell’endometrio dovuto all’elevato livello di estrogeni

Rendere più regolari i cicli mestruali

Aiutare a ridurre i livelli di ormoni maschili

Ridurre leggermente l’eccesso di peluria corporea e l’acne

La metformina, usata per trattare il diabete di tipo 2, può essere utilizzata per aumentare la sensibilità all’insulina in modo che l’organismo non sia costretto a produrne tanta. Questo farmaco può anche contribuire a perdere peso e di conseguenza a ripristinare l’ovulazione e le mestruazioni. Quindi se una donna assume metformina e non desidera una gravidanza, deve utilizzare un altro metodo anticoncezionale. La metformina ha un effetto minimo o nullo sulla crescita di peluria in eccesso, l’acne o l’infertilità. Se viene utilizzata, le donne devono sottoporsi periodicamente a esami del sangue per misurare i livelli di glucosio (zucchero) e valutare la funzione renale ed epatica.

I farmaci che possono aiutare le donne affette da sindrome dell’ovaio policistico a perdere peso includono liraglutide (usata per trattare il diabete di tipo 2) e orlistat (utilizzato per trattare l’obesità). Orlistat e gli inositoli (che aumentano l’efficacia dell’insulina) possono ridurre i sintomi correlati agli alti livelli di ormoni maschili (come l’eccesso di peluria) e diminuiscono la resistenza all’insulina.

Se le donne desiderano una gravidanza e sono sovrappeso, può essere utile perdere peso. Di solito, queste donne vengono indirizzate a uno specialista dell’infertilità. Si può provare il trattamento con clomifene (un farmaco per la fertilità) o letrozolo. Questi farmaci stimolano l’ovulazione. Se si dimostrano inefficaci e la donna manifesta una resistenza all’insulina, la metformina può essere utile, in quanto abbassare i livelli di insulina può stimolare l’ovulazione. Se nessuno di questi farmaci risulta efficace, si può provare con altri farmaci per la fertilità. Tra questi figura l’ormone follicolo-stimolante (per stimolare le ovaie), agonisti dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (per stimolare il rilascio dell’ormone follicolo-stimolante) e la gonadotropina corionica umana (per indurre l’ovulazione).

Se i farmaci per la fertilità non sono efficaci o se la donna non desidera assumerli, si può tentare il trattamento chirurgico (chiamato perforazione ovarica), effettuato mediante laparoscopia. Il medico pratica delle piccole incisioni appena sopra o sotto l'ombelico. Introduce quindi una sottile sonda a fibre ottiche (chiamata laparoscopio) nella cavità addominale attraverso una delle incisioni. Attraverso un’altra incisione inserisce particolari strumenti che usano un laser o la corrente elettrica per distruggere piccola zone delle ovaie che producono gli ormoni maschili (androgeni). La produzione di androgeni viene pertanto ridotta. Ridurre gli alti livelli di androgeni nelle donne affette dalla sindrome dell’ovaio policistico può aiutare a regolare i cicli mestruali e aumentare le possibilità di una gravidanza. È necessaria l’anestesia generale.