Disturbi coagulativi durante la gravidanza

Eparina durante la gravidanza e talvolta dopo il parto

Warfarin dopo il parto

Quando si rileva un coagulo di sangue, deve essere tempestivamente intrapresa la terapia con eparina (un anticoagulante, ovvero un farmaco che inibisce la coagulazione del sangue). L’eparina può essere iniettata in vena (per via endovenosa) o sottopelle (per via sottocutanea). L’eparina non attraversa la placenta e non danneggia il feto. Il trattamento viene continuato per 3-6 mesi; successivamente, per evitare la formazione di nuovi coaguli di sangue i medici somministrano alla donna eparina a una dose inferiore per almeno 6 settimane dopo il parto. In questo arco di tempo, il rischio di formazione di coaguli di sangue rimane alto.

Dopo il parto, si può proseguire con il warfarin in sostituzione dell’eparina, specialmente se è necessario un trattamento per più di 6-8 settimane. Il warfarin può essere somministrato per via orale, presenta un rischio più basso di complicanze rispetto all’eparina e può essere assunto durante l’allattamento.

Le donne che hanno presentato un coagulo di sangue durante una gravidanza precedente o che hanno avuto un disturbo tromboembolico prima della gravidanza possono ricevere eparina durante ogni gravidanza e per 6 settimane dopo il parto per prevenire la formazione di coaguli di sangue.