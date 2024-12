Cambiamenti fisici durante la gravidanza

Sono frequenti nausea e vomito, soprattutto al mattino (nausee mattutine). Tali disturbi possono essere causati da livelli elevati di estrogeni e gonadotropina corionica umana, due ormoni che contribuiscono a mantenere lo stato di gravidanza.

È possibile alleviare tali sintomi cambiando la dieta o le abitudini alimentari, come ad esempio:

Bere e mangiare piccole porzioni frequentemente

Mangiare prima di avere fame

Mangiare cibi leggeri (come brodo di verdure, brodo di carne, riso e pasta)

Consumare cracker naturali e piccoli sorsi di una bevanda gassata

Tenere i cracker a portata di mano per mangiarne uno o due al risveglio al fine di alleviare la nausea mattutina

Attualmente, non è disponibile alcun farmaco per trattare specificatamente tale malessere. A volte la nausea e il vomito sono così intensi o persistenti da determinare disidratazione, calo ponderale o altri problemi. Questa condizione è nota come iperemesi gravidica. È possibile che le donne affette da questa condizione debbano essere trattate con farmaci che alleviano la nausea (farmaci antiemetici) oppure essere temporaneamente ricoverate per ricevere liquidi per via endovenosa.

Sono frequenti il bruciore di stomaco e le eruttazioni, probabilmente perché il cibo rimane più a lungo nello stomaco e perché il muscolo circolare (sfintere), localizzato all’estremità inferiore dell’esofago tende a rilassarsi, consentendo alle sostanze contenute nello stomaco di rifluire nell’esofago. Per alleviare tali sintomi si possono prendere alcuni accorgimenti:

consumare pasti più piccoli

non restare chinati o distesi per parecchie ore dopo i pasti

evitare caffeina, tabacco, alcolici, aspirina e altri farmaci simili (salicilati)

assumere antiacidi liquidi, ma che non contengano bicarbonato di sodio per l’elevato contenuto di sale (sodio)

I bruciori di stomaco durante la notte si possono alleviare nel modo seguente:

non assumere cibi per diverse ore prima di coricarsi

sollevare la parte alta del letto, oppure tenere testa e spalle sollevate con dei cuscini

Lo stomaco produce una quantità inferiore di acido durante la gravidanza; di conseguenza, raramente si sviluppano ulcere gastriche e quelle già presenti, spesso iniziano a guarire.

Con la progressione della gravidanza, la pressione dell’utero ingrandito sul retto e sulla porzione inferiore dell’intestino può indurre stipsi. Questa può peggiorare data la comparsa di livelli elevati di progesterone durante la gravidanza, che rallentano la peristalsi intestinale. Una dieta ad alto contenuto di fibre, con una quantità elevata di liquidi e un certo grado di esercizio fisico regolare possono contribuire a prevenire tale disturbo.

Le emorroidi, un problema frequente, sono dovute alla pressione dell’utero ingrandito o alla stipsi. In caso di emorroidi dolenti, si possono utilizzare emollienti delle feci, gel anestetico o impacchi caldi.

Può insorgere picacismo, il desiderio di cibi strani o di sostanze non commestibili (come amido o argilla).

Talvolta le donne in gravidanza, in genere quelle che presentano anche malessere mattutino, presentano salivazione eccessiva. Questo sintomo può essere fastidioso ma è innocuo.

Sembra che i calcoli biliari siano più comuni durante la gravidanza.