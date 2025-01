Test di gravidanza e data prevista del parto

La data prevista del parto di solito è stimata 40 settimane dopo il primo giorno dell’ultimo ciclo mestruale. La gravidanza in realtà inizia quando un ovulo viene fecondato da uno spermatozoo (concepimento), ma questa data è più difficile da determinare rispetto al primo giorno di un ciclo ed è per questo che viene utilizzata la data del ciclo piuttosto che la data effettiva del concepimento.

In genere, le ovaie rilasciano un ovulo (la cosiddetta ovulazione) circa due settimane dopo l’inizio della mestruazione. La fecondazione, se si verifica, di solito avviene subito dopo l’ovulazione. Di conseguenza, per calcolare l’età dell’embrione è necessario sottrarre circa due settimane dal numero di settimane convenzionalmente assegnate alla gravidanza. In altre parole, una donna gravida da quattro settimane ha in grembo un embrione di due settimane. Se le mestruazioni della donna sono irregolari, questa differenza cambia, per difetto o per eccesso, di due settimane.

La gravidanza dura in media 266 giorni (38 settimane) dalla data della fecondazione (concepimento) o 280 giorni (40 settimane) dal primo giorno dell’ultima mestruazione in caso di cicli regolari di 28 giorni.

Per stimare la data prevista del parto, dopo aver confermato la gravidanza il medico chiede alla donna informazioni sulla data dell’ultima mestruazione. Calcola la data approssimativa del parto utilizzando un calcolatore digitale o una ruota della gravidanza. Un altro metodo consiste nel contare all’indietro 3 mesi dal primo giorno dell’ultimo ciclo mestruale e aggiungere 1 anno e 7 giorni. Ad esempio, se il primo giorno dell’ultimo ciclo mestruale era il 1° gennaio, andando indietro di 3 mesi si arriva al 1° ottobre e aggiungendo 1 anno e 7 giorni si arriva a una data prevista del parto calcolata pari all’8 ottobre dello stesso anno.

Spesso si esegue un’ecografia per confermare l’età gestazionale. Se l’età gestazionale determinata mediante l’ecografia, specialmente se eseguita all’inizio della gravidanza, indica una data prevista del parto diversa da quella basata sull’ultimo ciclo mestruale, il medico può correggere la data stimata.

Da quanto tempo è in corso la gravidanza (detto età gestazionale) si conteggia in settimane; in una gravidanza normale arriva in totale a circa 40 settimane. A volte il medico prende nota sia delle settimane sia dei giorni, se l’età gestazionale deve essere precisa (es. 30 settimane e 2 giorni).

La gravidanza è suddivisa in tre trimestri, basandosi sulla data dell’ultimo ciclo mestruale:

Primo trimestre: fino a 13 settimane e 6 giorni di gestazione

Secondo trimestre: da 14 settimane a 27 settimane e 6 giorni

Terzo trimestre: da 28 settimane al parto

Un parto che avviene fino a 3 settimane prima o 2 settimane dopo la data prevista del parto è considerato normale. Il parto prima di 37 settimane di gestazione è considerato pretermine; il parto dopo 42 settimane è considerato post-termine.