Sanguinamento vaginale all’inizio della gravidanza

Durante la visita, i medici possono utilizzare un dispositivo ecodoppler manuale, collocato sull’addome della donna per controllare il battito cardiaco del feto.

Se il test di gravidanza casalingo indica una gravidanza, ma questa non è stata confermata da un operatore sanitario, si procede con un test di gravidanza sulle urine.

Una volta confermata la gravidanza, si eseguono vari test:

Gruppo sanguigno e fattore Rh (positivo o negativo)

In genere, ecografia

di solito, esami del sangue per misurare i livelli di un ormone (gonadotropina corionica umana, o hCG) prodotto dalla placenta all’inizio della gravidanza

Lo stato Rh viene determinato perché una donna in gravidanza con sangue Rh-negativo deve essere trattata con l’immunoglobulina Rho(D) in caso di sanguinamento vaginale, Tale terapia è necessaria per impedire che produca anticorpi che possono attaccare i globuli rossi del feto in successive gravidanze (vedere Incompatibilità Rh).

Se il sanguinamento è considerevole (più di una tazza), il medico esegue anche un emocromo completo (EC) o altri esami per verificare se vi sia un problema nella capacità del sangue di coagulare normalmente o se sia necessaria una trasfusione di sangue.

L’ecografia viene solitamente eseguita mediante l’inserimento in vagina di una sonda ecografica. L’ecografia è in grado di individuare una gravidanza in utero e registrare il battito cardiaco dopo circa sei settimane di gestazione. Se dopo questo periodo il battito cardiaco è assente, viene diagnosticato l’aborto spontaneo. Se si avverte il battito, l’aborto è molto meno probabile, ma non impossibile.

L’ecografia può anche aiutare a identificare quanto segue:

eventuali pezzi della placenta o di altri tessuti correlati alla gravidanza rimasti in utero anche dopo un aborto spontaneo

Talvolta una gravidanza ectopica, a seconda della sede in cui si è impiantata e delle sue dimensioni

Una gravidanza anomala, come una mola idatiforme

La misurazione dei livelli di hCG aiutano nell’interpretazione dei risultati dell’ecografia e a distinguere una gravidanza normale da una gravidanza ectopica. Se si teme sia presente una gravidanza ectopica, vengono misurati i livelli di hCG e l’ecografia viene ripetuta secondo necessità.

La rottura di una gravidanza ectopica è un’emergenza. Se la probabilità di rottura di una gravidanza ectopica è moderata o elevata, i medici possono dover eseguire un intervento chirurgico. In situazioni che mettono in pericolo la vita della donna, può essere necessario un intervento chirurgico d’urgenza anche prima di eseguire esami del sangue o un’ecografia. In genere si pratica una piccola incisione immediatamente sotto l’ombelico dove si inserisce una sonda di esplorazione (laparoscopio), per osservare direttamente l’utero e le strutture circostanti (laparoscopia) e stabilire quindi la presenza di una gravidanza ectopica. A volte si pratica un’ampia incisione nella parte inferiore dell’addome (laparotomia).