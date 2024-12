Biopsia del fegato

La biopsia epatica percutanea può essere praticata ambulatorialmente. In genere si ricorre all’ecografia per individuare il fegato e guidare l’ago al fine di ottenere un campione bioptico di una zona anomala. Una volta identificato il sito bioptico desiderato, il medico anestetizza la cute del soggetto e inserisce l’ago nel fegato. L’ago cavo fuoriesce con un piccolo frammento di tessuto epatico al suo interno.

Una volta prelevato il campione, il soggetto deve restare in ambulatorio per 3-4 ore perché sussiste un piccolo rischio di complicanze, come il sanguinamento del fegato. Dato che il sanguinamento può protrarsi per 15 giorni dopo la biopsia, si raccomanda al paziente di restare al massimo a un’ora di distanza dall’ospedale durante tale periodo. Le complicanze correlate a una biopsia epatica, anche se non frequenti, possono causare gravi problemi; in seguito a tale procedura si verifica il decesso di 1 soggetto su 10.000. Dopo la biopsia epatica si manifesta spesso un lieve dolore al quadrante addominale superiore destro, talvolta irradiato alla spalla destra, che viene solitamente alleviato dagli analgesici.