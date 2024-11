Farmaci per ridurre la pressione sanguigna nelle arterie dei polmoni

Per ridurre la pressione sanguigna nelle arterie dei polmoni è necessario il trattamento. I farmaci che allargano (dilatano) i vasi sanguigni (vasodilatori) sono spesso efficaci nel ridurre la pressione sanguigna. Tuttavia, la gravità dell’epatopatia di base è un importante fattore determinante dell’esito. I soggetti con ipertensione porto-polmonare potrebbero non essere in grado di sottoporsi a un trapianto di fegato in quanto il disturbo aumenta il rischio di decesso o di complicanze gravi dovute alla procedura.