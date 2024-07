Cause dell’emocromatosi

L’emocromatosi è ereditaria e può essere causata da diverse mutazioni genetiche.

La mutazione più comune causa

Emocromatosi di tipo 1

L’emocromatosi di tipo 1 comporta mutazioni del gene HFE (regolatore dell’omeostasi del ferro). Si osserva più comunemente nelle persone di origine nordeuropea. Per presentare la malattia, il soggetto deve ereditare un gene mutato da entrambi i genitori. Il gene HFE produce una proteina che rileva la quantità di ferro nell’organismo. Una mutazione del gene favorisce un assorbimento eccessivo di ferro dagli alimenti.

Altre mutazioni causano patologie simili

Emocromatosi di tipo 2 (talvolta nota come emocromatosi giovanile)

Emocromatosi di tipo 3 (nota anche come emocromatosi da mutazione del recettore 2 della transferrina [ TFR2 ])

Emocromatosi di tipo 4 (nota anche come malattia della ferroportina)

Ipotransferrinemia

Aceruloplasminemia

Le mutazioni del TFR2 compromettono la capacità dell’organismo di controllare l’assorbimento di ferro in alcuni tipi di cellule. Sebbene questi tipi di emocromatosi varino a seconda dell’età in cui compaiono, i sintomi e le complicanze del sovraccarico di ferro sono simili in tutte le mutazioni.