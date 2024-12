Ipertensione portale

Il sanguinamento dalle varici esofagee è un’emergenza medica. Farmaci come la vasopressina o l’octreotide possono essere somministrati per endovena per far contrarre le vene che sanguinano e rallentare l’emorragia. Per ripristinare il sangue perso si effettuano trasfusioni di sangue. Di solito, per confermare che il sanguinamento proviene dalle varici, il medico ricorre a una sonda flessibile a fibre ottiche (endoscopio) inserita attraverso la bocca fino all’esofago. Lavorando attraverso l’endoscopio, il medico può usare delle bande elastiche per legare le vene.

Per ridurre il rischio di sanguinamento da varici esofagee si può tentare di ridurre la pressione nella vena porta. Un metodo consiste nel somministrare farmaci beta-bloccanti come il timololo, il propranololo, il nadololo o il carvedilolo.

Il medico esegue regolarmente il monitoraggio dei soggetti con sanguinamento da varici perché potrebbe ripresentarsi.