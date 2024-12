Gli angiomi stellati sono piccole macchie color rosso rubino, costituite da un vaso sanguigno centrale dilatato circondato da capillari (i vasi sanguigni più piccoli) più sottili, anch’essi dilatati, simili alle zampe di un ragno.

(Vedere anche Panoramica sulle neoformazioni cutanee e Panoramica sulle neoformazioni e malformazioni vascolari.)

Gli angiomi stellati sul viso compaiono comunemente negli individui di pelle chiara e possono comparire nei bambini. Nella maggior parte dei casi, non si conoscono le cause, ma spesso si sviluppano in numero elevato in persone affette da cirrosi e in molte donne in gravidanza oppure che assumono contraccettivi orali. Gli angiomi stellati non sono presenti alla nascita.

Solitamente hanno una larghezza di circa 0,5 centimetri. Non sono dannosi e non causano sintomi, ma possono creare problemi estetici. Gli angiomi stellati che si sviluppano durante la gravidanza o durante l’assunzione di contraccettivi orali spesso scompaiono spontaneamente dopo 6-9 mesi dal parto o dalla sospensione dei contraccettivi orali.

Il trattamento degli angiomi stellati generalmente non è necessario, ma se si desidera effettuarlo per motivi estetici, il medico può distruggere la porzione centrale del vaso con laserterapia o con un ago elettrico (elettrodissecazione).