Danno renale acuto

Trattamento delle possibili cause

Limitazione o regolazione del consumo di liquidi, degli elettroliti e delle dosi dei farmaci eliminati attraverso i reni

Talvolta avvio della dialisi

Alcune complicanze derivanti dall’insufficienza renale acuta sono gravi e potrebbero essere addirittura fatali. Potrebbe essere necessario ricoverare i soggetti in un’unità di terapia intensiva (detta anche UTI).

Qualsiasi causa trattabile di insufficienza renale acuta viene gestita il prima possibile. Ad esempio, se la causa è un’ostruzione, potrebbe essere necessario inserire un catetere (un tubicino inserito nella vescica per rimuovere l’urina), una cistoscopia (procedura per osservare l’interno della vescica con una telecamera ed eliminare l’ostruzione) o un intervento chirurgico per eliminare l’ostruzione.

Capita spesso che i reni siano in grado di guarire da soli, specialmente se il danno renale si è protratto solo per qualche giorno e non sono insorte complicanze come un’infezione. Durante questo periodo vengono adottate misure atte a limitare il danno alla funzionalità renale, che potrebbe causare problemi gravi. Tali misure potrebbero includere:

Limitazione dell’uso di determinati farmaci che possono essere aggressivi per i reni

Limitazione del consumo di liquidi, sodio, fosforo e potassio nell’alimentazione

Mantenimento di una corretta alimentazione

Somministrazione di farmaci per ridurre eventuali alti livelli di potassio o fosfato nel sangue

Avvio della dialisi

Dieta corretta L’apporto di sali (sodio) e di potassio è di solito limitato. L’assunzione di liquidi viene limitata alla quantità necessaria per sostituire quelli eliminati dall’organismo, a meno che non sia necessario incrementarli perché la quantità di sangue che confluisce ai reni è troppo esigua. Il peso corporeo viene misurato ogni giorno in quanto un cambiamento del peso è un buon indicatore della quantità di liquidi, sufficiente o meno, all’interno del corpo. Ai soggetti che sono in grado di alimentarsi viene fornito un regime alimentare corretto. È accettabile il consumo di quantità moderate di proteine, tipicamente da 0,8 a 1 grammo per chilogrammo di peso corporeo al giorno. La limitazione del consumo di cibi con alto contenuto di fosforo, come latticini, fegato, legumi, nocciole e molte bibite analcoliche, diminuisce la concentrazione di fosfati nel sangue.

Farmaci Talvolta vengono somministrati per via orale o rettale farmaci che abbassano il livello di potassio, per trattare i livelli elevati di potassio nel sangue. Possono essere prescritti farmaci che abbassano il livello di fosforo (detti anche chelanti del fosforo) da assumere per via orale insieme ai pasti per prevenire o trattare i livelli elevati di fosforo nel sangue.

Dialisi Insufficienza renale: Dialisi Video L’insufficienza renale acuta può essere prolungata nel tempo, fino a rendere necessaria la rimozione dei prodotti di scarto e di acqua in eccesso. La rimozione dei prodotti di scarto può essere effettuata mediante dialisi, di norma emodialisi. Se si prevede che la perdita di funzionalità renale sarà prolungata o che le modifiche della dieta e alla terapia farmacologica non saranno efficaci, viene avviata la dialisi. La dialisi aiuta a controllare le complicanze della lesione renale acuta. La dialisi può essere necessaria solo temporaneamente, fino al recupero della funzionalità renale che avviene generalmente nell’arco di diversi giorni o settimane, a volte dopo la dimissione dall’ospedale. Se i reni non guariscono, la dialisi (emodialisi o dialisi peritoneale) viene proseguita indefinitamente oppure si ricorre al trapianto di rene.