Diagnostica per immagini dell'addome

Esami del sangue

Il medico può sospettare la splenomegalia quando il soggetto lamenta tensione o dolore nel quadrante addominale superiore sinistro o alla schiena. Spesso, il medico può palpare la milza ingrossata all’esame obiettivo.

L’ingrossamento della milza può essere rilevato anche da una radiografia dell’addome eseguita per altri motivi. Di solito è necessaria un’ecografia o una tomografia computerizzata (TC) per determinare l’entità della splenomegalia e l’eventuale compressione di altri organi. La risonanza magnetica per immagini (RMI) fornisce informazioni simili e permette anche di valutare il flusso ematico nella milza. Altri esami specifici utilizzano particelle leggermente radioattive per valutare la dimensione e la funzione della milza e per verificare la presenza di accumulo o distruzione di grandi quantità di cellule ematiche.

Gli esami del sangue mostrano un numero ridotto di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. L’osservazione della forma e delle dimensioni delle cellule ematiche al microscopio può consentire di identificare la causa dell’ingrossamento della milza. Un esame del midollo osseo può evidenziare un tumore delle cellule ematiche (come leucemia o linfoma) o un accumulo di sostanze indesiderate (come avviene nelle malattie da accumulo). La misurazione delle proteine ematiche può suggerire altre patologie che possono causare un ingrossamento della milza, come amiloidosi, sarcoidosi, malaria, leishmaniosi viscerale, brucellosi e tubercolosi. I test di funzionalità epatica consentono di accertare un eventuale coinvolgimento del fegato.

Non è facile ottenere un campione di milza per un esame, poiché l’inserimento di un ago o il prelievo di tessuto splenico possono determinare un’emorragia incontrollabile. Quando la milza ingrossata viene asportata durante un intervento chirurgico per la diagnosi o il trattamento di alcune malattie, la milza viene inviata al laboratorio, dove si riesce a determinare la causa dell’ingrossamento.