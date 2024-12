Radiografia e/o ecografia del torace

Esami di laboratorio eseguiti su un campione di liquido

Talvolta tomografia computerizzata (TC)

Una radiografia del torace, che evidenzi la presenza di liquido nella cavità pleurica, rappresenta normalmente il primo passo nella formulazione della diagnosi. Tuttavia, la radiografia potrebbe non rilevare il liquido, se presente in piccole quantità.

Può anche essere eseguita un’ecografia del torace per aiutare a identificare piccoli accumuli di liquido.

I medici potrebbero eseguire una toracentesi. In questa procedura, si preleva un campione di liquido per l’analisi mediante l’impiego di un ago. L’aspetto del liquido può essere utile per individuare la causa. Alcuni test di laboratorio ne valutano la composizione chimica e determinano la presenza di batteri, compresi quelli responsabili della tubercolosi. Il campione di liquido viene esaminato per stabilire il numero e il tipo di cellule e per l’eventuale presenza di cellule maligne.

Se dagli esami non è possibile identificare la causa del versamento pleurico, possono essere svolti ulteriori accertamenti.

La TC mostra più chiaramente il polmone e il liquido e può evidenziare una polmonite, una massa mediastinica, un ascesso polmonare o un tumore eventualmente responsabili dell’accumulo del liquido. Talvolta, durante la TC (TC angiografica o venografica) viene iniettato un mezzo di contrasto radiopaco per ricercare eventuali problemi della pleura o dei vasi sanguigni, compresa l’embolia polmonare.

Se sembra ancora possibile una diagnosi grave, il medico potrebbe inserire una sonda ottica nel torace (toracoscopia). Talvolta, il medico ha bisogno di ottenere un campione (biopsia) della pleura e/o del polmone. In circa il 15% dei soggetti con versamento pleurico, la causa non è sempre ovvia dopo i primi esami, mentre, in alcuni casi, non viene mai individuata, perfino dopo indagini accurate.