Esami di diagnostica per immagini del fegato e della cistifellea

L’ecografia utilizza onde sonore per acquisire immagini del fegato, della cistifellea e delle vie biliari. L’ecografia transaddominale risulta più accurata nell’identificazione di alterazioni strutturali che interessano solo alcune parti del fegato, come i tumori, piuttosto che alterazioni che interessano uniformemente tutto il fegato, come la cirrosi (grave cicatrizzazione del fegato) o la steatosi epatica (eccesso di grasso nel fegato). È la tecnica più economica e sicura per riprodurre immagini della cistifellea e dei dotti biliari.

L’ecografia consente di rilevare immediatamente la presenza di calcoli nella cistifellea; permette di scoprire se l’ittero (una pigmentazione giallastra patologica della cute e delle sclere) è causato da un’ostruzione dei dotti biliari o da una disfunzione delle cellule epatiche; Se l’ecografia mostra una dilatazione (allargamento) dei dotti, la causa è generalmente un’ostruzione. L’ecografia serve inoltre da guida quando si inserisce un ago per prelevare un campione di tessuto per la biopsia del fegato.

Un tipo di ecografia, denominata ecodoppler, è in grado di mostrare il flusso del sangue nei vasi sanguigni del fegato. L’ecodoppler è in grado di rilevare ostruzioni sia nelle arterie che nelle vene epatiche, in particolar modo nella vena porta, che trasporta il sangue dall’intestino al fegato. L’ecodoppler può inoltre rilevare gli effetti della pressione sanguigna elevata nella vena porta (condizione che prende il nome di ipertensione portale). L’ecografia endoscopica utilizza una piccola sonda in cima a un endoscopio che viene fatto scivolare dalla bocca fino allo stomaco e al primo tratto dell’intestino tenue (duodeno), portando la sonda vicino al fegato e agli organi circostanti.