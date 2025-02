Carenza di alfa 1-antitripsina

I fumatori sono invitati a smettere. I broncodilatatori, farmaci che rilassano i muscoli intorno alle piccole vie aeree e quindi le dilatano, ad esempio l’albuterolo, possono agevolare la respirazione e attenuare la tosse. Le infezioni polmonari che si sviluppano vengono prontamente trattate.

L’alfa-1 antitripsina può essere somministrata per via endovenosa in sostituzione dell’enzima carente. Si raccoglie da un gruppo di donatori e si monitora al fine di valutarne l’eventuale presenza di disturbi ematogeni. Pertanto, è costosa e reca maggior beneficio in soggetti che presentano sintomi di enfisema solo moderati e non fumano. Questo trattamento è considerato preventivo di ulteriori danni, ma non è risolutivo di lesioni già arrecate.

In presenza di sintomi gravi nei pazienti di età inferiore a 60 anni, si può optare per il trapianto polmonare. Alcune strutture talvolta eseguono trapianti in pazienti altamente selezionati fino ai 70 anni di età. Altre eseguono, in alcuni casi, un intervento chirurgico di riduzione del volume polmonare.