Patologie mammarie nell’uomo

L’uomo può sviluppare un carcinoma mammario, anche se il 99% dei carcinomi mammari si sviluppa nelle donne. Ogni anno negli Stati Uniti, circa 2.650 uomini sviluppano un carcinoma mammario e circa 530 ne muoiono. Data questa bassa incidenza nell’uomo, è possibile che il carcinoma mammario non venga sospettato quale causa dei sintomi. Di conseguenza, il carcinoma mammario nell’uomo spesso progredisce fino a uno stadio avanzato prima di essere diagnosticato. La prognosi è la stessa di un tumore al medesimo stadio nella donna.

Come per le donne, il carcinoma mammario nell’uomo è causa di noduli mammari che necessitano di valutazione e le cui tecniche diagnostiche sono identiche a quelle usate per le donne.

Come per le donne, le opzioni di trattamento del carcinoma mammario includono chirurgia, radioterapia e chemioterapia. Tuttavia, per l’uomo la conservazione del seno dopo l’intervento chirurgico non è una preoccupazione.

Gli estrogeni determinano la crescita di alcuni carcinomi mammari. L’estrogeno è il principale ormone sessuale femminile, ma nell’uomo esso è presente in piccole quantità. Se l’esame istologico dei campioni di tessuto mostra che l’estrogeno sta favorendo la crescita del tumore, l’estrogeno viene soppresso con il farmaco tamoxifene.