Valutazione medica

Esami del sangue

Talvolta, esame dello stato mentale

Talvolta, elettroencefalogramma

La diagnosi si basa sui sintomi, i risultati dell’esame obiettivo e la risposta al trattamento. Il medico cerca di identificare le possibili cause scatenanti che hanno portato all’encefalopatia (come un’infezione o un farmaco). Prescrive esami del sangue per trovare le cause, in particolar modo eventuali patologie curabili (come infezioni o sanguinamento del tratto digerente), nonché per confermare la diagnosi. Anche il livello ammoniacale viene misurato. Il livello è solitamente anormalmente elevato (il che indica una disfunzione epatica), ma la sua misura non è sempre un modo affidabile per diagnosticare l’encefalopatia.

I medici possono eseguire esami dello stato mentale per controllare le sottili alterazioni che insorgono nelle prime fasi dell’encefalopatia epatica. Inoltre, potrebbe essere eseguito un elettroencefalogramma (EEG). L’EEG può rilevare anomalie nell’attività cerebrale ma non può distinguere l’encefalopatia epatica da altre possibili cause.

Negli anziani, può essere più difficile identificare un’encefalopatia epatica in stadio precoce, poiché i sintomi iniziali (come disturbi delle fasi del sonno e lieve stato confusionale) potrebbero essere attribuiti alla demenza o erroneamente classificati come delirio.