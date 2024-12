Colangite biliare primitiva (PBC)

Non esiste una cura conosciuta. Il trattamento comprende:

Farmaci per alleviare i sintomi, in particolare il prurito

Acido ursodesossicolico per rallentare la progressione del danno epatico

L’acido obeticolico viene utilizzato se l’acido ursodesossicolico non agisce in maniera efficace.

Trattamento delle complicanze

Alla fine, trapianto di fegato

Si deve evitare il consumo di alcol. I farmaci che possono danneggiare il fegato vengono interrotti.

La colestiramina può controllare il prurito, così come possono farlo la rifampina, il naltrexone (un oppioide), la sertralina o l’acido ursodesossicolico più la luce ultravioletta.

L’acido ursodesossicolico, specialmente se usato prima che la malattia sia in fase avanzata, riduce il danno epatico, prolunga la vita e ritarda la necessità del trapianto di fegato. L’acido obeticolico ha dimostrato di essere in grado di migliorare gli esiti degli esami del sangue relativi al fegato in molti pazienti affetti da PBC per i quali l’acido ursodesossicolico in monoterapia non risulta efficace. Non deve essere utilizzato nei soggetti con cirrosi avanzata, perché può peggiorare la funzionalità epatica. Può essere utilizzato anche un fibrato come il bezafibrato.

Gli integratori di calcio e di vitamina D sono necessari per prevenire l’osteoporosi o rallentarne la progressione. Si può prevenire o rallentare l’osteoporosi anche con esercizi fisici con i pesi oppure con l’uso di bisfosfonati o raloxifene. Per ripristinare le carenze vitaminiche si possono utilizzare integratori di vitamina A, D, E e K. Le vitamine A, D ed E possono essere assunte per bocca. La vitamina K viene somministrata per via orale o mediante iniezione.

Il trapianto di fegato è il miglior trattamento quando la patologia è in fase avanzata, in quanto può prolungare la vita. In alcuni pazienti la, dopo il trapianto, la PBC si ripresenta, ma raramente diventa grave.