La dialisi è un processo artificiale di rimozione delle scorie e dei liquidi in eccesso dal corpo, necessario quando i reni non funzionano in maniera adeguata.

Sono innumerevoli i motivi per cui una persona possa dover ricorrere alla dialisi, ma la più diffusa è l’incapacità dei reni di filtrare adeguatamente le scorie ematiche (insufficienza renale). Il deterioramento della funzione renale può avvenire rapidamente (danno renale acuto o insufficienza renale acuta) oppure i reni possono perdere la capacità di filtrare le scorie in modo graduale (malattia renale cronica o insufficienza renale cronica).

Nei soggetti con insufficienza renale, molti medici raccomandano la dialisi quando dagli esami del sangue è evidente che i reni non sono più in grado di filtrare adeguatamente le scorie e che l’accumulo di queste scorie causa dei problemi. In caso di danno renale acuto, i medici proseguono la dialisi fino a quando i risultati degli esami del sangue non indicano un ripristino della funzionalità renale. Per i soggetti affetti da malattia renale cronica, la dialisi può essere utilizzata come terapia a lungo termine o come misura temporanea in attesa di trapianto di rene. Inoltre, la dialisi a breve termine o d’urgenza può essere usata per rimuovere i liquidi in eccesso, alcuni farmaci o veleni dall’organismo.

Insufficienza renale: Dialisi Video

Non è facile decidere di iniziare la dialisi a lungo termine, perché questa comporta un cambiamento radicale nello stile di vita, inclusa la dipendenza da una macchina per mantenersi in vita. Per la maggior parte delle persone, tuttavia, un programma dialitico di successo corrisponde a raggiungere una qualità della vita accettabile. La maggior parte dei soggetti sottoposti a dialisi è in grado di seguire una dieta tollerabile e presenta una pressione arteriosa normale.

La dialisi di solito richiede l’impegno di un’equipe di operatori.

Il medico decide di prescrivere la dialisi, tratta le complicanze e fornisce l’assistenza medica necessaria.

Un infermiere monitora le condizioni generali del soggetto, fornisce le informazioni relative alla dialisi e spiega cosa fare per mantenere uno stato di salute ottimale, controlla la procedura di dialisi, somministra i farmaci correlati alla dialisi e gestisce i tecnici specializzati.

Spesso, un operatore sociale si occupa di valutare la salute mentale del soggetto, organizzare i trasferimenti, gestire le sessioni di dialisi in altre sedi qualora la persona sia in viaggio e l’assistenza a domicilio, se necessaria.

Il nutrizionista suggerisce una dieta appropriata e monitora la risposta del soggetto alle variazioni della dieta.

Anche il chirurgo trapiantista viene incluso nell’équipe di dialisi se la dialisi è solo temporanea, fino alla disponibilità di un trapianto renale.

Per l’emodialisi, in cui il sangue viene rimosso dal corpo e filtrato da una macchina che funge da rene artificiale,

un tecnico assiste all’avvio della procedura e monitora l’apparecchio di dialisi durante la dialisi.

Un medico, come un chirurgo vascolare e spesso un radiologo interventista, prepara i vasi sanguigni affinché il sangue possa essere facilmente prelevato dall’organismo e immesso nel ciclo del dializzatore.

Perché viene effettuata la dialisi in caso di insufficienza renale

Occasionalmente, viene utilizzata un’altra tecnica (come l’emofiltrazione o l’emoperfusione) per filtrare temporaneamente il sangue e ottenere lo stesso risultato della dialisi. Queste tecniche vengono spesso utilizzate, se non è possibile effettuare la dialisi, per rimuovere le sostanze tossiche dal sangue, oppure per rimuovere grosse quantità di liquidi in soggetti con danno renale acuto.

Emofiltrazione ed emoperfusione: altri modi di filtrare il sangue

Tipi di dialisi Esistono 2 tipi di dialisi: Emodialisi

Dialisi peritoneale Emodialisi Nell’emodialisi, il sangue viene rimosso dall’organismo e pompato da un dispositivo esterno al corpo in un dializzatore (rene artificiale). Il dializzatore filtra le scorie metaboliche dal sangue e, quindi, reintroduce il sangue purificato nel corpo del soggetto. La quantità totale di liquidi reintrodotti può essere regolata e, in particolare, è possibile rimuovere l’eccesso di liquidi che si accumula a causa dell’insufficienza renale. L’emodialisi richiede ripetuti accessi al torrente ematico. Nonostante il medico possa creare un accesso temporaneo inserendo un grosso catetere endovenoso in una grande vena, in genere viene creata chirurgicamente una connessione artificiale tra un’arteria e una vena (una fistola arterovenosa) per semplificare l’accesso a lungo termine. Durante questa procedura, generalmente l’arteria radiale dell’avambraccio è unita alla vena cefalica. La vena cefalica, successivamente, si allarga e il relativo flusso ematico aumenta, rendendo la vena adatta a prelievi ripetuti. Le fistole vengono create dal chirurgo vascolare. Nel caso in cui non sia possibile creare una fistola, la vena e l’arteria si possono collegare fra loro chirurgicamente mediante un connettore artificiale (bypass). I bypass vengono posizionati principalmente nel braccio del soggetto. Nell’emodialisi, l’operatore posiziona degli aghi nella fistola o nell’innesto del soggetto per rimuovere e pulire il sangue. Durante l’emodialisi viene somministrata eparina, un farmaco che impedisce la coagulazione del sangue, per evitare che il sangue coaguli nel dializzatore. All’interno del dializzatore, una membrana porosa artificiale separa il sangue da un liquido (dialisato). Liquidi, scorie ed elettroliti del sangue filtrano attraverso la membrana nel dialisato. Le cellule del sangue e le grandi proteine non sono in grado di passare attraverso i piccoli pori della membrana e quindi rimangono nel sangue. Il sangue dializzato (purificato) viene poi reintrodotto nel corpo del paziente. I dializzatori hanno diverse dimensioni e diversi livelli di efficienza. Il trattamento dialitico richiede generalmente circa 3-5 ore. La maggior parte dei soggetti con malattia renale cronica necessita di dialisi 3 volte la settimana. La complicanza più frequente dell’emodialisi è ipotensione durante o subito dopo la dialisi. La pressione arteriosa di norma aumenta nel periodo tra i trattamenti. In particolare all’inizio dell’emodialisi si possono verificare crampi muscolari, prurito, nausea e vomito, cefalea, sindrome delle gambe senza riposo e dolore al torace e alla schiena. Più raramente può insorgere confusione mentale, irrequietezza, visione offuscata e/o crisi convulsive. Le complicanze possono interessare anche il bypass o la fistola e possono comprendere infezione, coaguli di sangue, sanguinamento e dilatazione (aneurisma). Il soggetto deve contattare immediatamente il medico qualora si verifichino una o più delle condizioni seguenti: Dolore

Arrossamento o calore

Formazione di ragadi cutanee

Ematomi

Sanguinamento prolungato della fistola

Dilatazione che si allarga rapidamente (entro qualche giorno o meno) attorno al bypass o alla fistola

Perdita del battito o della vibrazione normalmente emessa dal bypass o dalla fistola

Gonfiore (edema) Tabella Alcune complicanze comuni dell’emodialisi Tabella Dialisi peritoneale Gli organi addominali, come lo stomaco e l’intestino, si trovano all’interno di un grande spazio cavo definito cavità addominale. Il peritoneo è una membrana che riveste la cavità addominale e ricopre gli organi in essa contenuti. Nella dialisi peritoneale, questa membrana agisce come un filtro. Questa membrana ha un’ampia superficie e una ricca rete di vasi sanguigni. Le sostanze possono facilmente passare dal sangue nella cavità addominale (peritoneale) attraverso il peritoneo. Un liquido (dialisato) viene infuso nella cavità addominale fino allo spazio peritoneale mediante un catetere. Il dialisato deve essere lasciato in addome per un tempo sufficiente perché le scorie passino lentamente dal sangue in esso. Successivamente, il dialisato viene drenato, scartato e sostituito con dialisato fresco. L’uso di un tubo morbido di silicone o un catetere di poliuretano poroso permette al dialisato di fuoriuscire tranquillamente e non risulta dannoso. Il catetere può essere posizionato temporaneamente accanto al letto del paziente o in modo permanente, per via chirurgica. Un catetere permanente di un certo tipo aderisce con il tempo alla cute e può essere chiuso quando non viene usato. La dialisi peritoneale può essere eseguita usando un’apparecchiatura (detta dialisi peritoneale automatizzata) o con tecniche manuali. Le tecniche di dialisi peritoneale manuale, generalmente eseguite mediante dialisi peritoneale ambulatoriale continua, sono le più semplici. Non vengono utilizzati macchinari. Il dialisato viene solitamente drenato e reintegrato 4 o 5 volte al giorno. Di norma, 3 di questi scambi di dialisato si verificano durante il giorno, con tempi di permanenza di 4 ore o più. Uno scambio viene eseguito di notte con un lungo tempo di permanenza di 8-12 ore durante il sonno. Le tecniche di dialisi peritoneale automatizzata stanno diventando le forme più comunemente utilizzate di dialisi peritoneale. Nella dialisi peritoneale automatizzata, un dispositivo automatizzato esegue più scambi durante la notte, mentre il soggetto dorme. Tale tecnica permette di ridurre il numero di scambi durante il giorno, ma al tempo stesso impedisce i movimenti durante la notte a causa dell’ingombrante apparecchiatura. Talvolta viene utilizzato un orario di scambio diurno. Le tecniche di dialisi peritoneale automatizzata si dividono ulteriormente in 3 sottocategorie: La dialisi peritoneale continua ciclica utilizza un lungo tempo di permanenza (da 12 a 15 ore) di giorno e da 3 a 6 scambi notturni eseguiti con un cycler automatizzato.

La dialisi peritoneale notturna intermittente si basa sugli scambi eseguiti da un cycler durante la notte, mentre la cavità peritoneale del soggetto viene lasciata senza dialisato durante il giorno.

La dialisi peritoneale tidal è una variante in cui parte del dialisato viene lasciata nella cavità peritoneale tra uno scambio e l’altro. Questa tecnica potrebbe risultare più confortevole per il soggetto. La dialisi peritoneale tidal può essere eseguita con o senza un tempo di permanenza diurno. Dialisi peritoneale ambulatoriale continua Immagine Alcune persone richiedono una combinazione di dialisi peritoneale ambulatoriale continua e dialisi peritoneale continua ciclica per ottenere un’adeguata rimozione delle scorie dal sangue. Tabella Alcune complicanze comuni della dialisi peritoneale Tabella Scelta della tecnica Nella valutazione del tipo di dialisi da effettuare, bisogna prendere in considerazione diversi fattori, compreso lo stile di vita. L’emodialisi è consigliata alle persone che abbiano riportato recenti traumi addominali o si siano sottoposte a intervento chirurgico addominale o che abbiano difetti della parete addominale che renderebbero difficile la dialisi peritoneale. La dialisi peritoneale è maggiormente tollerata dell’emodialisi dai soggetti la cui pressione arteriosa varia frequentemente, oscillando tra periodi di pressione elevata o normale e periodi di bassa pressione. Le persone generalmente si sottopongono a dialisi in centri specializzati 3 volte alla settimana, per 3-5 ore a seduta, di norma in contesti ambulatoriali. Il principale vantaggio di un centro per dialisi specializzato è che è il personale di dialisi a gestire il trattamento. L’emodialisi notturna in regime di ricovero è una buona scelta per i soggetti che soffrono di alcuni problemi (per esempio, forte ritenzione idrica, bassa pressione arteriosa o livelli di fosforo difficili da controllare). Sebbene anche questa variante di dialisi debba essere effettuata 3 volte alla settimana, le sessioni sono più lunghe e durano da 6 a 8 ore ciascuna. Anche l’emodialisi a domicilio può essere effettuata con un programma convenzionale (3 volte alla settimana durante il giorno) o di notte. La maggior parte dei programmi di emodialisi necessita di un assistente in grado di aiutare con i trattamenti, se necessario. I soggetti trattati con dialisi a domicilio possono avere una vita più lunga e una migliore qualità di vita rispetto ai soggetti trattati con emodialisi convenzionale. La dialisi peritoneale può essere eseguita a casa, eliminando la necessità di recarsi in un centro di emodialisi. Le complicanze più comuni e fastidiose della dialisi peritoneale sono l’infezione del liquido peritoneale (che provoca l’infiammazione del peritoneo, definita peritonite) e l’infezione della sede cutanea di inserimento del catetere (sito di inserimento). La peritonite può causare un forte dolore costante e acuto in tutto l’addome, ma talvolta causa poco dolore. L’infezione del sito di inserimento causa l’arrossamento della pelle e dolore localizzato. Tali infezioni possono essere trattate con antibiotici e curando attentamente la ferita. Confronto tra emodialisi e dialisi peritoneale

Considerazioni particolari per la dialisi Alimentazione I soggetti sottoposti a dialisi devono seguire una dieta particolare. Quelli sottoposti a dialisi peritoneale presentano generalmente una riduzione dell’appetito e perdono proteine nel corso della dialisi. La dieta deve apportare calorie sufficienti (circa 16 calorie per ½ kg di peso corporeo ideale, leggermente di più nei bambini) ed essere relativamente ricca di proteine (circa ½ grammo di proteine per ½ kg di peso corporeo ideale al giorno) [la American Association of Kidney Patients (Associazione americana dei pazienti affetti da patologie renali) offre una guida alimentare]. Bisogna ridurre l’apporto di sali, sia il comune sale da tavola, che contiene sodio, sia il sale contenente potassio. Nei soggetti sottoposti a emodialisi, bisogna ridurre il consumo giornaliero di sodio e potassio in misura maggiore. Inoltre, bisogna ridurre il consumo degli alimenti ricchi di fosforo. È necessario limitare l’apporto giornaliero di liquidi nei soggetti con scarsa produzione di urina o con concentrazione ematica di sodio costantemente bassa o in diminuzione. È importante controllare il peso giornaliero per valutarne l’aumento. Un eccessivo aumento di peso che si verifica nell’intervallo tra i trattamenti emodialitici indica un’assunzione eccessiva di liquidi. Generalmente, un eccessivo consumo di liquidi consegue a un apporto esagerato di sodio, che aumenta il senso di sete. Sono necessari integratori multivitaminici per sostituire i nutrienti persi attraverso l’emodialisi o la dialisi peritoneale. L’assunzione di integratori vitaminici va decisa insieme al medico o al nutrizionista. Considerazioni mediche Poiché i soggetti con malattia renale cronica sviluppano anemia, è possibile somministrare eritropoietina, darbepoetina o metossipolietilenglicole-epoetina beta per stimolare la produzione dei globuli rossi. Potrebbe essere necessario anche somministrare ferro per aiutare il corpo a produrre nuovi globuli rossi. Per rimuovere l’eccesso di fosfati assunti con la dieta, vengono usate sostanze che legano i fosfati, come il carbonato di calcio o l’acetato di calcio (ad esempio negli antiacidi), o il sevelamer. Generalmente, il tessuto osseo viene continuamente sostituito, aiutando le ossa a rimanere forti e dense. I reni convertono la vitamina D nella sua forma attiva (calcitriolo), che aiuta a regolare la quantità di calcio nel sangue e la quantità utilizzata per produrre tessuto osseo. Nelle persone con insufficienza renale, i reni non sono in grado di convertire una quantità sufficiente di vitamina D nella sua forma attiva, quindi i livelli di ormone paratiroideo potrebbero aumentare. Livelli elevati di ormone paratiroideo possono indebolire le ossa riducendone la densità, una condizione che prende il nome di osteodistrofia renale. Per correggere questo problema, viene somministrata la forma attiva di vitamina D o una sostanza simile per ridurre i livelli elevati di ormone paratiroideo. I dializzati spesso presentano fattori di rischio di coronaropatia, inclusa ipertensione arteriosa, livelli elevati di lipidi (grassi) nel sangue e diabete. Sono necessarie cure particolari per ridurre il rischio di coronaropatia. I soggetti sottoposti a dialisi potrebbero incorrere in stipsi, che potrebbe ostacolare la dialisi peritoneale. Una quantità eccessiva di feci nell’intestino può ostruire parzialmente il catetere che drena il liquido dialitico. Potrebbe essere necessario assumere lassativi, ma generalmente si somministrano agenti volumizzanti (come psillio) o sorbitolo, invece dei lassativi che contengono fosfato o magnesio. Livelli elevati di alluminio nel sangue (intossicazione da alluminio) possono verificarsi nei soggetti che assumono agenti leganti del fosfato contenenti alluminio. Un’altra potenziale fonte di alluminio è l’acqua usata per produrre il dialisato. Poiché sono in commercio molti agenti leganti del fosfato che non contengono alluminio e poiché l’alluminio viene efficacemente rimosso durante la preparazione dell’acqua ultrapura usata negli odierni dialisati, l’intossicazione da alluminio è rara. L’intossicazione da alluminio può indebolire le ossa, causare anemia e demenza. Per eliminare l’alluminio dal corpo è possibile somministrare deferoxamina attraverso il catetere peritoneale o una vena. La calcifilassi è un raro disturbo per cui le arterie si induriscono, causando una riduzione del flusso ematico alla pelle del tronco, delle natiche e delle gambe. È in parte causata da livelli elevati di calcio e fosforo nel sangue e provoca rigonfiamenti e ulcerazioni cutanee che si infettano spesso. Infezioni gravi possono diffondersi in tutto il corpo e risultare letali. Il trattamento mira ad alleviare le complicanze della calcifilassi. Ad esempio, l’infezione viene trattata con antibiotici e il dolore con analgesici. Possono essere somministrati farmaci per ridurre i livelli di calcio e fosforo nel sangue. Le lesioni cutanee possono essere curate attraverso un’attenta cura della pelle. Considerazioni psicosociali I soggetti sottoposti a dialisi possono subire delle perdite in ogni aspetto della loro vita. La potenziale perdita di indipendenza può risultare particolarmente angosciante. Riuscire a gestire gli stravolgimenti dello stile di vita può risultare complicato. Molti soggetti sottoposti a dialisi sviluppano uno stato depressivo e ansioso. Può essere utile fornire sostegno psicologico e sociale ai soggetti sottoposti a dialisi nonché alle loro famiglie. Molti centri di dialisi offrono questo tipo di sostegno. Incoraggiare i soggetti a coltivare i loro precedenti interessi può aiutarli a far fronte alla perdita di indipendenza. I soggetti sottoposti a emodialisi necessitano di mezzi di trasporto regolare verso e da un centro di dialisi. Le sedute di dialisi possono interferire con il lavoro, la scuola o le attività del tempo libero. Più della metà dei soggetti in dialisi a lungo termine hanno 60 anni o più. I più anziani spesso si adattano meglio a una dialisi a lungo termine e alla perdita di indipendenza rispetto ai più giovani. Tuttavia, gli anziani sottoposti a dialisi possono diventare più dipendenti dai loro figli già adulti o non essere più in grado di continuare a vivere da soli. Inoltre sono maggiormente soggetti allo sviluppo di astenia da trattamento. Spesso, i ruoli e le responsabilità familiari devono essere modificati per adattarsi alla routine della dialisi e questo determina stress, sensi di colpa e di inadeguatezza. Considerazioni relative ai bambini I bambini, la cui crescita è stata ostacolata a causa di una malattia renale cronica, possono sentirsi isolati e diversi dai loro coetanei. Nei giovani adulti e adolescenti che affrontano problemi di identità, indipendenza e di immagine fisica, tali problemi possono essere ulteriormente complicati dalla dialisi. La dieta è un problema importante per i bambini sottoposti a dialisi perché questi devono ricevere una quantità sufficiente di nutrienti per sostenere la crescita.