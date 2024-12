Modifiche alla dieta

Farmaci e integratori di zinco

Eventualmente trapianto di fegato

I soggetti con malattia di Wilson devono seguire una dieta a basso contenuto di rame. Gli alimenti da evitare comprendono fegato di manzo, anacardi, fagioli con l’occhio, succo di verdura, molluschi, funghi e cacao. I soggetti con questa malattia non devono assumere integratori vitaminici o minerali contenenti rame.

Per rimuovere il rame accumulato vengono somministrati farmaci che legano il rame, come la penicillamina o la trientina, assunti per via orale. Gli integratori di zinco consentono di impedire l’assorbimento di rame da parte dell’organismo e vengono usati nel caso in cui la penicillamina o la trientina non siano efficaci o abbiano troppi effetti collaterali. Lo zinco deve essere assunto almeno 2 ore dopo l’assunzione di penicillamina o trientina in quanto può legarsi a tali farmaci e renderli inefficaci. I soggetti con il morbo di Wilson devono assumere penicillamina, trientina, zinco o una loro combinazione per il resto della vita.

Senza il trattamento a vita, la malattia di Wilson è letale, in genere entro i 30 anni d’età. Il trattamento generalmente migliora i sintomi, fatta eccezione per i casi in cui la malattia sia in stadio avanzato al momento della diagnosi.

Chi non assume i farmaci come indicato, specie se giovane, può sviluppare insufficienza epatica.

Alle persone affette da questa malattia i medici raccomandano di vedere periodicamente uno specialista in malattie epatiche.

Il trapianto di fegato consente di curare la malattia e può salvare la vita ai pazienti con malattia di Wilson e insufficienza epatica grave o gravi problemi al fegato che non rispondono al trattamento farmacologico.