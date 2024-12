Il fegato produce circa la metà del colesterolo dell’organismo. Il resto proviene dal cibo. La maggior parte del colesterolo prodotto dal fegato è utilizzato per sintetizzare la bile, un liquido giallo-verdastro, denso e vischioso che aiuta la digestione. Inoltre, il colesterolo è necessario per la sintesi di alcuni ormoni, come gli estrogeni, il testosterone e gli ormoni surrenalici, ed è un componente indispensabile di ogni membrana cellulare.

Il fegato produce altre sostanze, tra cui le proteine necessarie all’organismo per mantenere le proprie funzioni. Per esempio, i fattori della coagulazione sono proteine necessarie per arrestare il sanguinamento. L’albumina è una proteina necessaria per mantenere la pressione del torrente ematico.

Gli zuccheri vengono immagazzinati nel fegato come glicogeno e quindi scissi e rilasciati in circolo sotto forma di glucosio quando necessario, per esempio, in caso di eccessiva riduzione dei livelli glicemici come avviene durante il sonno o dopo molte ore di digiuno.

Il fegato inoltre scompone (catabolizza) le sostanze dannose o tossiche (tossine) assorbite dall’intestino o prodotte altrove nell’organismo, per eliminarle in forma innocua nella bile o nel sangue. I sottoprodotti escreti nella bile entrano nell’intestino, per poi lasciare l’organismo sotto forma di feci. I prodotti del catabolismo immessi nel sangue vengono filtrati dai reni e poi eliminati con le urine. Il fegato inoltre trasforma chimicamente (metabolizza) i farmaci (vedere Metabolismo dei farmaci), spesso rendendoli inattivi o permettendo che vengano facilmente escreti dall’organismo.